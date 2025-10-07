El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, aseguró que el Gobierno de Marcelo Orrego concluirá el año con un presupuesto equilibrado y con avances concretos en obras públicas financiadas con recursos provinciales. En diálogo con Radio Sarmiento, el funcionario destacó la prudencia fiscal de la gestión y anticipó los principales ejes de trabajo para 2026.

“San Juan llega a fin de año con equilibrio presupuestario porque el gobernador no busca endeudarse sin un objetivo claro”, afirmó Achem, quien explicó que la deuda provincial se destina exclusivamente a inversión en infraestructura. “El presupuesto está equilibrado en gasto corriente, lo que garantiza el cumplimiento de los compromisos salariales y el flujo de pagos en tiempo y forma”, agregó.

El funcionario reconoció la dificultad de elaborar el presupuesto 2026 sin contar con las pautas macroeconómicas del Gobierno nacional, aunque aclaró que se avanza tomando como base el esquema actual. “Esperamos que, después del 26 de octubre, se normalicen los mercados y haya mayor inversión privada”, señaló.

En cuanto a las prioridades de gestión, Achem reafirmó que salud, educación y seguridad continuarán siendo los tres ejes principales del gobierno, junto con la recuperación de la obra pública. Recordó que San Juan fue la primera provincia en reactivar obras con fondos propios y adelantó que el plan habitacional prevé la construcción de 1.500 viviendas nuevas, todas iniciadas este año.

Asimismo, el secretario enumeró las obras estratégicas que impulsará la Provincia: rutas, energía eléctrica, agua potable y sistemas de riego, consideradas prioritarias por Orrego para buscar financiamiento internacional. En ese marco, destacó la continuidad del acueducto Gran Tulum y la necesidad de reparar los canales Benavidez y 9 de Julio, afectados por pérdidas de agua de riego.

“El acueducto Gran Tulum es una prioridad, pero no vamos a endeudarnos con financiamientos que no sean convenientes para la provincia”, subrayó Achem. También confirmó que el túnel de Zonda no está entre las obras prioritarias del corto plazo.

Por otro lado, anticipó la continuidad del plan de pavimentación provincial, que cuenta con financiamiento íntegramente local, y valoró las gestiones del gobernador ante la Embajada de Francia para obtener créditos por 400 millones de dólares destinados al tendido de líneas eléctricas en la zona cordillerana y precordillerana.

“Ese proyecto permitirá transportar energía desde los parques solares y abastecer a las mineras. Es una gran señal de confianza: el mundo quiere prestarle fondos a San Juan por su solidez fiscal y la buena administración del gobernador Orrego”, concluyó Achem.