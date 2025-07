El fallecimiento del Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan, Eduardo Quattropani, ocurrido recientemente tras una dura enfermedad, abre un proceso institucional clave para el sistema judicial y político provincial como es la elección de su reemplazante.

Según establece la legislación vigente, la vacante en el Ministerio Público Fiscal debe ser cubierta en un plazo no mayor a 90 días. Si esto no ocurre en tiempo y forma, la Corte de Justicia está facultada para realizar una designación provisoria hasta que el procedimiento previsto concluya. Sin embargo, en los antecedentes de la provincia no existen registros de nombramientos provisorios en este tipo de cargos.

El procedimiento formal comienza con la intervención del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de evaluar y proponer candidatos. Esta propuesta es enviada luego a la Cámara de Diputados de San Juan, donde se lleva a cabo la designación definitiva por votación.

En cuanto a los requisitos para ocupar el cargo de Fiscal General de la Corte, se exige ser argentino nativo o naturalizado con al menos diez años de ejercicio de la ciudadanía, contar con el título de abogado, acreditar una década de experiencia profesional o en la Magistratura, y tener un mínimo de 30 años de edad.

El rol del Fiscal General no solo es fundamental en el ámbito judicial tras el nuevo sistema acusatorio en el que los fiscales sumaron y tomaron un mayor protagonismo, sino que también tiene un fuerte peso político dentro del esquema institucional sanjuanino. Por eso, la elección del nuevo titular será seguida de cerca por los distintos sectores de poder.