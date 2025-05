El Bloque Justicialista se fue de la tercera sesión del periodo ordinario de la Cámara de Diputados con una derrota encima, que generó un clima de tensión dentro del propio espacio peronista. Es que no tuvo aprobación un proyecto que impulsaban sobre extender el plazo de las pensiones no contributivas que están en revisión.

Fue el arco opositor con el bloque e interbloque que pidió el tratamiento sobre tablas de un proyecto en el que solicitaban que la Provincia interviniera ante Nación para extender el plazo de los 30 días para la revisión de las pensiones no contributivas. Primero lo que consiguieron fue que se tratara sobre tablas, pero luego la derrota llegó al momento de la votación del proyecto.

El peronismo intentó conseguir un cuarto intermedio cuando vieron que los números de los presentes no les alcanzaría, pues había legisladores que no estaban en sus lugares. El oficialismo hizo moción para que no se otorgara el cuarto intermedio y ganó esa iniciativa.

La votación se habilitó y con lo justo llegó la diputada Graciela Seva para darle el empate 16 a 16 al justicialismo según marcaba el panel, caso contrario habría resultado de la misma forma que terminó la moción de negación al cuarto intermedio. El resultado fue distinto al 18-16 que dictaminó el tratamiento sobre tablas. Es que hubo dos ausencias de legisladores que habían estado en la primera votación.

Con el reglamento sobre la mesa y ante la ausencia del gobernador en la provincia (Orrego está en la Arminera), el diputado Enzo Cornejo asumió la presidencia de la Cámara, por lo que el voto de definición lo tuvo él: fue conforme a lo que votó el oficialismo, siendo rechazado el proyecto para que se interceda en Nación.

Con este tratamiento sobre tablas se dio fin a la sesión que tuvo su condimento más picante en el final, con gusto a decepción para la oposición.