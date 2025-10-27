Las elecciones legislativas 2025 tuvieron como ganador a La Libertad Avanza a nivel país, y a Fuerza San Juan en la provincia. El peronismo obtuvo el triunfo en 12 departamentos, perdiendo en 7, entre los que se destacan Caucete, gobernado por la peronista Romina Rosas, quien iba en el tercer lugar de la lista y perdió en su departamento.

Los distritos peronistas en los que Fuerza San Juan retuvo el liderazgo fueron Pocito, Rawson, Chimbas, San Martín, 9 de Julio, Jáchal, Albardón, Ullum, 25 de Mayo, Angaco y Calingasta. Sin embargo, en Caucete, el Justicialismo no logró retener la mayoría de los votantes.

El peronismo no se quedó con ningún territorio del orreguismo, ya que en Rivadavia y Santa Lucía el ganador fue Por San Juan y en Capital, La Libertad Avanza.

Las intendencias bloquistas identificadas con el oficialismo provincial se dividieron entre derrotas y triunfos. Si bien Zonda se tiñó de naranja, Iglesia de azul.

De esta manera, el resultado de las legislativas nacionales en San Juan reflejó un escenario de predominio peronista, aunque con una distribución equilibrada entre los tres espacios que definieron la competencia: el peronismo, el orreguismo y el libertarismo.