Durante la inauguración del sector 5 del Servicio Penitenciario Provincial, el gobernador Marcelo Orrego anunció que la próxima semana realizarán el llamado de licitación para el nuevo sector. Se trata del sector 6 que tendrá como característica la ampliación de más de un 25% de la capacidad original del penal.

El máximo mandatario provincial adelantó este viernes que la próxima semana estarán a los pliegos de licitación que permitirá ampliar la capacidad del Penal de Chimbas. Actualmente el penal tiene unos 1800 internos detenidos, pero la capacidad inicial del penal era para 850 personas.

Sin embargo, este viernes esas 850 plazas sumaron unas 236 más con la inauguración del sector 5, que consta de 4 pabellones. Pues, el sector 6 que se espera pueda comenzar a levantarse sobre fines de este año, sería un espejo de la parte que se estrenó recientemente.

Así lo dio a conocer el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, quien detalló que “es el mismo proyecto se licitará. Una vez inaugurado este sector (por el 5), largamos el llamado para el sector 6”.

Al expresar el titular de la cartera de infraestructura que se tratará de un sector espejo al 5, con las obras complementarias como son los espacios de sectores para entrevistas y demás, significa que el sector a licitar constará de un nuevo módulo con capacidad para 236 personas distribuidas en 4 pabellones que suman 15.100 m² cubiertos.

La distribución será a través de 58 celdas comunes y una que estará acondicionada especialmente para personas con discapacidad. A su vez, los 58 espacios estarán repartidos en dos plantas.

El sector está diseñado con espacios de salones de uso diarios, sistema de seguridad reforzado y canchas deportivas. Esto implica que su estructura está diseñada para contener situaciones complejas como motines.

Con la obra finalizada del sector 6, se habrá ampliado en un 55% aproximadamente la capacidad de alojamiento del Servicio Penitenciario Provincial, entendiendo las incorporaciones de los sectores 5 y 6, sumarán 472 espacios, incrementando a 1.322 la cantidad de personas a tener alojadas.