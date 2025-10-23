Cómo será la boleta que encontrarán y con la que votarán los sanjuaninos

Este domingo los sanjuaninos irán a las urnas para elegir los tres diputados nacionales por la provincia que llegarán al congreso a partir del 10 de diciembre. La particularidad de esta ocasión es que se estrenará la Boleta Única de Papel (BUP) que como característica principal es que reúne a todos los candidatos y espacios en la misma papeleta.

Como la BUP tiene a todos los candidatos en el mismo papel, los espacios debieron reservar colores, los logos y someterse a un sorteo para definir el orden en el que aparecerán de acuerdo a la lectura visual del elector, siendo el primero al noveno en el orden de izquierda a derecha.

La boleta posee un troquel en la parte izquierda con el que se quedará el elector, en la que posee los datos del distrito electoral, la sección, el circuito y la mesa. Los mismos casilleros tiene la boleta que quedará dentro de la urna.

Cada agrupación tiene colores, logos y número de inscripción correspondiente, lo que sirve para identificar al espacio. Además, cada opción presenta las fotos de los dos primeros candidatos de los tres titulares que van por las bancas.

Las columnas de las agrupaciones poseen la denominación, seguido el logo y luego el casillero para marcar el espacio que se quiere votar. Mientras que debajo del casillero en el que se marcará la elección, aparecen las caras de los dos primeros candidatos y los nombres de los tres aspirantes a las bancas.

Si bien la BUP en la parte superior indica que debe marcarse una “x” en el casillero de agrupación a elegir, las autoridades electorales señalaron que puede optarse por cualquier otro tipo de signo que indique la elección de la agrupación. La validez del voto será con la identificación por un espacio en el casillero indicado, lo que la marca de dos o más, invalidará el voto.

El orden de los espacios

Tras el sorteo realizado por la Justicia Electoral quedaron conformados y posicionados en columnas de la siguiente forma:

Columna 1 - Partido Libertario con los candidatos: Yolanda Agüero, Manuel Alejandro Galdeano y Nancy Barbara Illanes Chaves.

Columna 2 - Cruzada Renovadora con: Alfredo Avelín, Carmen Claudia Chimino y José Alejandro Gómez.

Columna 3 – Hacemos (Provincias Unidas) con: Emilio Baistrocchi, Paola Díaz y Pedro Rodríguez.

Columna 4 – Fuerza San Juan con: Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo.

Columna 5 – Evolución Liberal: Sergio Vallejos, Noelia Herrera y Mauricio Bastias.

Columna 6 – Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad: Cristian Jurado, Graciela Cimino y Lucas Casciaro.

Columna 7 – Por San Juan con los candidatos: Fabián Martin, Laura Palma y Federico Rizo.

Columna 8 – Ideas de la Libertad: Gastón Briozzo, Nery Mingolla y Raúl Moreno.

Columna 9 – La Libertad Avanza: Abel Chiconi, Cristina Tejada y Juan Sancassani.