Por primera vez, los sanjuaninos votarán con Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. Este nuevo sistema reemplaza a las tradicionales boletas partidarias y reúne en una sola hoja a todas las agrupaciones políticas que compiten por los cargos nacionales.

La Boleta Única está diseñada para que el votante encuentre de manera clara toda la oferta electoral. En ella, cada agrupación política cuenta con su columna identificada por un color, logo y número de lista, además de las fotos de los dos primeros candidatos titulares y los nombres de los tres postulantes que compiten por las bancas en juego.

La boleta posee un troquel en el margen izquierdo, que quedará en manos del elector al finalizar el voto. Ese troquel incluye los datos del distrito electoral, la sección, el circuito y la mesa, los mismos que figuran en la boleta que se deposita en la urna.

En la parte superior de la Boleta Única se indica que el votante debe marcar una “X” en el casillero del espacio político que elija. Sin embargo, las autoridades electorales aclararon que se aceptará cualquier otro signo como una tilde, punto o círculo, siempre que indique de forma clara la voluntad del elector.

El voto será válido siempre que haya una sola marca dentro de un único casillero. En cambio, si se señalan dos o más agrupaciones, el voto quedará anulado.

Marcar un casillero implica votar a la agrupación completa, ya que la Boleta Única no permite seleccionar candidatos individuales dentro de una misma lista. Es decir, el voto se aplica al frente o partido en su conjunto, no a nombres específicos.