En la tarde de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó la ley que restringe el uso del DNU. La oposición logró avanzar con el proyecto que plantea cambios en el uso de los decretos presidenciales. La votación resultó en 140 votos a favor y 80 en contra.

Los diputados sanjuaninos dijeron presente en la sesión especial de este 8 de octubre en la cámara baja y se expresaron a través de su voto.

Mientras los legisladores de Unión por la Patria, Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge "Koki" Chica votaron a favor, el diputado libertario, José Peluc direccionó su voto en contra. En tanto, las miembros del bloque Producción y Trabajo, Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno rechazaron la iniciativa.

Nuevo reves para el Gobierno Nacional

En la sesión especial en el Congresos que la Cámara de Diputados celebró este miércoles, la oposición le propinó otro duro revés al Gobierno Nacional. En una votación que resultó 140 a favor y 80 en contra, fue aprobado la ley que restringe el uso de los Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

La oposición logró aprobar una reforma diseñada para acotar drásticamente las facultades del presidente Javier Milei en el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). No obstante, dado que el proyecto original fue modificado durante la discusión en el recinto, deberá regresar al Senado antes de poder ser sancionado como ley.

La propuesta establece que el Congreso contará con un plazo perentorio de 90 días corridos para ratificar o rechazar los DNU. En caso de que no haya un pronunciamiento en ese período, los decretos perderían automáticamente su vigencia.