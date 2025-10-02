El Gobierno Nacional recibió este jueves un nuevo reves legislativo. El Senado rechazó los vetos del presidente Javier Milei a las Leyes de financiamiento universitario y la emergencia pedriátrica. De este modo, el Ejecutivo deberá promulgar ambas leyes y aceptar las insistencias del Poder Legislativo.

Los tres representantes sanjuaninos en la Cámara Alta dijeron presente en la sesión. Sergio Uñac y María Celeste Giménez de Unión Por la Patria votaron a favor de dejar sin efectos los vetos de Milei, mientras que Bruno Olivera, de la Libertad Avanza votó en contra.

Los votos afirmativos a dejar sin efectos los vetos fueron 59, los negativos 7 y 3 las abstenciones. La oposición logró la mayoría requerida: 44 votos.

Si bien el gobierno de Javier Milei retomó hace dos semanas el diálogo político, y pese a que sumó múltiples fotos con sectores dialoguistas, el oficialismo no alcanzó los votos para detener el rechazo de los vetos.

La suerte está echada para ambas iniciativas, por lo que la Casa Rosada deberá promulgar ambas leyes y aceptar las insistencias del Poder Legislativo, que se contabilizarán en Balcarce 50 como otra derrota.

El temario, que se definió este jueves en una reunión de Labor Parlamentaria, incluyó la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y dos tratados internacionales.