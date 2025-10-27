Con el 98,42 de las mesas escrutadas, es Fuerza San Juan la fuerza que se impone en la provincia en las elecciones legislativas nacionales 2025 que se desarrollaron este 26 de octubre. Por estos resultados, Cristian Andino se posicionó como el ganador de las elecciones.

De acuerdo a los datos provisorios, en segundo lugar quedó el oficialismo provincial, Por San Juan, que por ahora metió como legislador nacional al vicegobernador Fabián Martín.

Mientras que en tercer lugar, estaría ingresando en tercer lugar como diputado nacional a Abel Chiconi, producto de los votos que por ahora sumó el partido La Libertad Avanza.

Se espera que a medida que se acerque la medianoche, las mesas escrutadas sigan incrementándose y pueda existir una modificación en los números.

De este modo, las bancas para el Congreso de la Nación se están repartiendo para las tres fuerzas principales.