En un acto celebrado este jueves, se presentó oficialmente el Frente Provincias Unidas, una nueva fuerza política que en San Juan estará encabezada por el ex intendente Emilio Baistrocchi y que competirá en las elecciones legislativas en octubre.

La coalición tiene como objetivo ofrecer una alternativa federal, en medio de la polarización entre La Libertad Avanza y el Peronismo. Las fuerzas que la integran son Hacemos por San Juan, la Coalición Cívica, el Partido Socialista y la Agrupación Para Adelante, que lidera por Facundo Manes.

Durante su discurso, Baistrocchi se refirió a la importancia de construir un proyecto político nacional con una fuerte impronta federal. "Vamos a tener la capacidad de mantener un proyecto político nacional", afirmó, destacando que el frente nace como un movimiento "antirregionalista y antifederalista".

Cerrar la GRIETA

El líder del frente subrayó que el objetivo de Provincias Unidas es ser un espacio político que sea "federal, productivo y plural", no solo en la declaración, sino en la práctica. Sostuvo que esta nueva propuesta busca ser una alternativa para "cambiar todas las cosas que nos están ocurriendo hoy y que no nos dan resultados".

Baistrocchi también hizo hincapié en la necesidad de superar la polarización política. "La política está inserta en una grieta", expresó, y lamentó que ese quiebre, que antes parecía lejano en Buenos Aires, ahora esté "instaurado acá".

En ese sentido, aseguró que el frente se ha generado no para habitar esa grieta, sino para intentar cerrarla. "Entendemos que la salida no es hacia la derecha, no es hacia la izquierda. La salida es hacia adelante y es entre todos", concluyó, llamando a la unidad para la construcción de un futuro común.