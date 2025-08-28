La confluencia del bloquismo integrando en frente del oficialismo provincia que encabeza Marcelo Orrego, ocasionó que dos eternos rivales del gramajismo se unieran en pos de caer con artillería pesada a la tierra del ahora tercer candidato a diputado nacional de cara a las elecciones legislativas de octubre.

Una foto revelada en las últimas horas, dio muestras de cómo empezó a desenlazarse la campaña de cara a las elecciones legislativas que renovará tres bancas sanjuaninas en el Congreso de la Nación. Por el lado del oficialismo, el tercero en la lista es el actual diputado provincial bloquista Federico Rizo. Por el lado de la oposición, dentro de la línea peronista, el tercero en cuestión es el ex intendente de Chimbas, Fabián Gramajo. Y dentro de la contienda que se presentará por los votos, el departamento del Norte del Gran San Juan se presentará como un escenario de batalla.

Es que la foto del oficialismo mostró la presencia de los intendentes de Rivadavia y Santa Lucía, Sergio Miodowsky y Juan José Orrego, respectivamente, quienes lideran la campaña, pero con el agregado de la participación de dos hombres con peso territorial en Chimbas. Se trata de Andrés Chanampa y Carlos Mañé, rivales de Gramajo en diversas elecciones buscando la intendencia.

Mañé supo ser un hombre del peronismo y buscó la intendencia ante Gramajo en unas PASO. Luego de aquella disputa en la que Gramajo se impuso, dio el salto a la oposición de entonces, hoy convertida en oficialismo.

El caso de Chanampa es distinto. Siempre jugando en el bloquismo, fue el diputado departamental de Chimbas cuando el partido de la estrella compartía frente con el peronismo. La relación de Chanampa y Gramajo nunca fue buena pese a tener que compartir actividades juntos. Luego, en 2023, el bloquista compitió por la intendencia bajo el frente que conducía el uñaquismo, mientras que enfrente estaba la esposa de Gramajo, Daniela Rodríguez, que habían decidido jugar bajo el ala del giojismo. Enfrentamiento por donde se lo mire. La historia se impuso para los conductores del espacio Chimbas Te Quiero.

Dos años más tarde, la política vuelve a situarlos en veredas distintas, pero esta vez en frentes completamente distintos, siendo oficialismo y oposición.

La coincidencia de esta historia es que los dos sectores decidieron jugar con artillería pesada para obtener un buen resultado en las legislativas. Gramajo comienza la campaña en su departamento y la artillería del oficialismo también apunta a realizar una buena elección en aquella comuna.

En un escenario incierto acerca de cómo se pueden llegar a concretar las intenciones de los comicios, el trabajo territorial será una jugada clave.