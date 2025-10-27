En los comicios nacionales en donde debutó la Boleta única Papel (BUP), La Libertad Avanza (LLA) ganó las elecciones legislativas nacionales con el 41,53% de los votos. El oficialismo logró mayoría en las urnas, ganando importantes bancas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Los datos oficiales indican que LLA ganó en 15 provincias, más la Ciudad de San Juan. En tanto, el peronismo obtuvo alrededor de los 25%.

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) consiguió una victoria contundente en las recientes elecciones legislativas, confirmando su fortaleza a nivel nacional. El análisis de los resultados muestra que, en la práctica, las legislativas son 24 contiendas diferentes, y LLA logró imponerse en una amplia mayoría de ellas.

Como pasó en 2023, LLA logró pintar el país de violeta. En detalles, el oficialismo ganó en Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, y Mendoza, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis y Tierra del Fuego.

Esta amplia ventaja representa una fuerte dosis de oxígeno para el Gobierno. La victoria llega en un momento crucial, dado que en los meses previos el Gobierno había enfrentado tanto escándalos de corrupción como episodios de incertidumbre financiera.

