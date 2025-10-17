A poco más de una semana de que se lleven adelante las elecciones de medio término que renovará parte de la Cámara de Diputados de la Nación, el peronismo sanjuanino celebrará este 17 de octubre el Día de la Lealtad Peronista y sorpresivamente cambiará de escenario tradicional, mudándolo al Parque de Rawson, desde las 19hs.

A diferencia de años anteriores en los que el día del peronismo se celebraba en la sede partidaria de calle 25 de Mayo, en la CGT o en otro espacio vinculado al sindicalismo, en esta oportunidad se concretará en el departamento que conduce Carlos Munisaga.

El acto de la Lealtad, organizado por el Consejo Provincial Justicialista en conjunto con la Junta Departamental del PJ, contará con los candidatos del frente Fuerza San Juan en las personas de Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo como los candidatos titulares de la lista.

Pero esta no son las únicas presencias que se esperan, además de las autoridades del partido, sino también se prevé que lleguen otros referentes peronistas como lo son los exgobernadores José Luis Gioja y Sergio Uñac.

Más allá del significado que tiene la jornada para los militantes, este acto se hará en un intenso clima electoral que afronta el peronismo y en el que no es oficialismo provincial por primera vez en los últimos 20 años. Teniendo en cuenta este último dato, es que buscaron realizar el acto en un distrito fuerte para el frente conformado, como se espera que sea el bastión rawsino.