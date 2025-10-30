Con los resultados finales publicados, Benítez aseguró que la votación fue más rápida de lo esperado

Este miércoles a la tarde concluyó el escrutinio definitivo de las Elecciones Legislativas 2025 en San Juan, proceso que había comenzado el martes a las 18 horas en la sede de la Secretaría Electoral. Con la revisión finalizada, se confirmaron los resultados en los 19 departamentos de la provincia, con tres fuerzas que dominaron el mapa político: Fuerza San Juan, Por San Juan y La Libertad Avanza.

El recuento ratificó un escenario de predominio peronista, aunque con matices y sorpresas locales. Fuerza San Juan se impuso en 13 departamentos, mientras que Por San Juan logró la victoria en cinco, y La Libertad Avanza se quedó únicamente con la Capital, donde obtuvo su mejor desempeño provincial.

En el programa Es Lo Que Hay, conducido por Gastón Sugo, Edgardo Benítez, secretario electoral federal, dio detalles sobre el operativo.

En primer lugar, dijo que con este nuevo sistema de votación la gente demoró alrededor de 1 minuto. Cabe mencionar que se implementó el sistema de boleta unica y la desaparición del cuarto oscuro que fue reemplazado por una cabina.

Benítez aseguró que en primeras horas de la mañana hubo algunas consultas, pero nada raro, era más que nada por los tipos de documentos. Luego, sobre las 10 de la mañana del domingo fue cuando “explotó” refiriéndose a la asistencia del electorado para terminar la jornada con total normalidad.

Caucete y Calingasta

El caso más resonante fue el de Caucete, donde el escrutinio provisorio había otorgado una ventaja mínima a Por San Juan por apenas nueve votos. Sin embargo, al detectarse un error en el acta de una mesa donde Fuerza San Juan figuraba con cero votos —cuando en realidad había obtenido 83—, el resultado se modificó. Con el conteo definitivo, Fuerza San Juan se impuso con 8.186 votos frente a los 8.122 de Por San Juan, logrando así retener el distrito.

Otro cambio se produjo en Calingasta, donde La Libertad Avanza superó por apenas cuatro votos a Por San Juan. El frente libertario pasó al segundo lugar con 1.667 sufragios, dejando al oficialismo provincial tercero con 1.663 votos.

En el exterior, se registraron casos llamativos con mesas donde algunas fuerzas obtuvieron cero votos, aunque no modificaron el resultado general del escrutinio.

Números

El resultado global muestra una fuerte paridad entre las principales fuerzas, con una distribución territorial que marca contrastes entre el Gran San Juan y el interior provincial. A continuación, los resultados finales de los tres frentes más votados en cada departamento: