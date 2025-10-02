El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó una recorrida por la zona norte de Pocito acompañado por los candidatos de su espacio político: el vicegobernador y postulante a diputado nacional Fabián Martín, la ministra y candidata Laura Palma y Federico Rizo. Durante la actividad, mantuvieron contacto directo con los vecinos para escuchar inquietudes, difundir propuestas y remarcar la importancia de la participación ciudadana en las próximas elecciones.

“Tener el contacto cara a cara es muy importante con los vecinos. Presentamos a nuestros candidatos y explicamos por qué necesitamos legisladores que defiendan la bandera de todos los sanjuaninos”, expresó Orrego. Además, subrayó que contar con representantes en el Congreso será clave para “defender los intereses de la provincia con mucha más fuerza”.

Respecto al sistema electoral, el mandatario recordó que esta vez se votará con boleta única en papel: “La persona mostrará su DNI, recibirá la boleta y marcará con una cruz al candidato que elija. Nosotros identificamos esa cruz con la equis de Por San Juan”.

Orrego también se refirió a la expectativa de participación: “Espero que superemos el 50% de asistencia el día de las elecciones. Es un día donde tu voto vale y estoy convencido de que los sanjuaninos van a concurrir en gran número”.

Por su parte, el candidato a diputado Fabián Martín destacó que “con poco, el gobierno está haciendo más de lo que hacían gestiones anteriores y es importante que la gente lo sepa”.

La ministra Laura Palma, en tanto, señaló: “Estamos jugando de local en Pocito. La propuesta de Por San Juan es defender los intereses de la provincia y acompañar el proyecto del gobernador, que cuenta con una gran aceptación fruto del trabajo y el compromiso diario”.

El joven candidato Federico Rizo expresó su entusiasmo por ser parte del equipo oficialista: “Estoy muy contento y con mucha expectativa. Los vecinos plantean reclamos sobre los servicios municipales, pero también surgen inquietudes sobre salud y trabajo”.

Finalmente, el presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, resaltó el respaldo social hacia la gestión actual: “La gente reconoce la buena gestión que está llevando adelante Orrego y el esfuerzo del gobierno. Estamos trabajando muy bien, de manera ordenada, en cada departamento”.