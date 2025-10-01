Concejales de Jáchal presionan al intendente para que responda por fondos y obras inconclusas

Los concejales Felipe Tañez y Gema Casas elevaron un pedido formal al intendente de Jáchal, Matías Espejo, solicitando información detallada sobre el manejo del Fondo de Desarrollo Regional (Fodere). El requerimiento apunta tanto a la gestión actual como a la administración anterior encabezada por Miguel Vega.

En el escrito, los ediles reclaman que se informe a los vecinos sobre los destinos que tuvieron esos recursos, en cumplimiento con lo establecido en el Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal. Expresan que el Fodere es una herramienta clave para financiar obras y proyectos, por lo que su uso transparente y la rendición de cuentas resultan imprescindibles.

“El Ejecutivo debe dar a conocer con precisión cómo y en qué se aplicaron estos fondos”, sostuvieron los concejales, quienes fijaron un plazo de 10 días hábiles para obtener una respuesta.

La oposición señala que, hasta el momento, no existen datos públicos que detallen qué obras se financiaron con este fondo ni rendiciones de cuentas claras, tanto en la gestión de Vega como en la de Espejo. En ese marco, remarcaron que su objetivo es garantizar la fiscalización de los recursos y brindar certezas a la comunidad sobre su correcto destino.

Las obras en la mira son las que encabezó el exintendente y actual diputado, Miguel Vega, para la construcción de la Ciudad de los Niños, que cuenta aproximadamente con un 35% de avance. Mientras que la otra corresponde a la actual gestión y tiene que ver con pavimentación de calles en el departamento. Sobre estas últimas, los ediles precisaron información acerca del estado y la rendición de las cuentas.

Este medio intentó comunicarse con el intendente de Jáchal, Matías Espejo, para conocer acerca de la situación de las obras y fondos sobre los que requieren información los concejales, pero no fueron respondidas las llamadas ni contestados los mensajes.