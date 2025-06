Graciana Peñafort, abogada sanjuanina y una de las personas más cercanas a Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó con dureza el fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena a la expresidenta en la causa Vialidad. Durante una entrevista en Canal 13, Peñafort calificó la resolución como un “fallo deficiente”, elaborado “a las apuradas”, y aseguró que no resistiría ni siquiera el análisis académico.

“Soy docente de derecho. Si un alumno me trae este proyecto de sentencia, lo mando a venir en el próximo turno, porque lo aplazo”, lanzó sin medias tintas. “Es un fallo muy deficiente, se nota que fue hecho a las apuradas, con un copy-paste importante. También se nota que había posturas distintas entre los jueces y que no lograron integrarlas del todo”, explicó.

Peñafort sostuvo que el fallo de la Corte es una especie de “artificio” legal. “Es la estructura del 280 porque no fundamenta lo que dice, pero es un 280 maquillado. Ponen 27 páginas de no razones. Por ejemplo, para decir que un recurso no tiene fundamentación autónoma, basta con esa frase. Pero acá hacen todo un desarrollo para terminar diciendo eso mismo. Es una salvajada”.

En su análisis técnico, la abogada también apuntó contra las instancias anteriores del proceso judicial. “Es muy difícil hacer un buen fallo cuando tenés una mala sentencia de primera instancia y una pésima de casación. Están tratando de defender algo que está mal, y eso se nota”, expresó.

También recordó varios momentos del juicio que, según su mirada, evidenciaron la falta de sustento probatorio: “Los fiscales no tenían prueba. Se les caían las pruebas. No se pudo hacer una pericia y los jueces terminaron haciendo una por sí mismos. Yo soy abogada y no sé nada de construcción de caminos, y tiendo a pensar que el resto de los abogados tampoco saben. No veo cómo pudieron hacer esa pericia”.

A modo de ejemplo, relató un episodio que, según ella, demuestra las inconsistencias de la acusación: “En un momento los fiscales dijeron que tenían probado que Cristina se reunió con Lázaro Báez, con mensajes de WhatsApp. Pero el día que dicen que ocurrió esa reunión, Cristina estaba en otro lugar haciendo otra cosa”.

Peñafort remarcó que el juicio fue “mucho más de lo que se vio por televisión”, y cuestionó que no se haya respetado el derecho a defensa. Además, recordó que esta causa ya había sido juzgada en Santa Cruz, lo que a su entender refuerza la arbitrariedad del proceso.