El futuro del proyecto CART, vinculado al desarrollo de un telescopio en San Juan, atraviesa un momento de incertidumbre. El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, explicó en declaraciones al programa Compacto 13 de Canal 13 San Juan que el convenio vigente quedó sin efecto en junio de este año y que desde entonces se encuentra en proceso de renegociación.

Según precisó, autoridades nacionales y representantes chinos trabajan en la búsqueda de un nuevo acuerdo, mientras que organismos como Conicet y la Cancillería argentina están exigiendo mayor información antes de avanzar en cualquier firma. “El Gobierno nacional todavía no ha rubricado un convenio que le dé continuidad al proyecto. Como provincia tenemos que esperar definiciones del orden nacional para ver si lo firmamos o no”, señaló Achem.

El funcionario remarcó que San Juan mantiene una posición expectante: “Es un stand-by en el que la provincia no tiene una influencia fuerte en el sentido de inclinar la cancha hacia un lado o hacia el otro. El gobierno está recabando más información y es un tema de la Cancillería”.

En este sentido, aclaró que una vez que Conicet y Cancillería redacten un borrador con las nuevas condiciones, la provincia analizará los alcances legales y las exigencias que se impongan para decidir su adhesión.

¿Qué dijo la UNSJ?

En la última semana de septiembre, el secretario de Ciencia y Técnica del Rectorado de la UNSJ, Pablo Diez, aseguró vía Zoom en Canal 13 San Juan que “ha habido rumores, pero el Gobierno no nos ha comunicado nada oficialmente. Hasta entonces seguimos con el proyecto en marcha”.

Además, descartó las versiones que planteaban un supuesto trasfondo estratégico: “Esto se está instalando en Pampa del Leoncito por el cielo privilegiado, no por una cuestión militar. El proyecto es con la Academia de Ciencias de China y no con el Ministerio de Guerra o el Ejército”.

Diez recordó que Argentina lleva más de tres décadas de cooperación con distintos países en materia astronómica: “Hace más de 30 años que se está trabajando con China en distintos telescopios. Pero también hay de Estados Unidos, de Rusia, de España, de Italia, entre otros. Es un marco de cooperación científica con profesionales de todo el mundo”.

En ese sentido, remarcó que el Radiotelescopio representa un salto en el posicionamiento científico de Argentina y de Latinoamérica: “Este equipamiento nos ubica en la agenda internacional y nos permite participar en proyectos de frontera en astronomía”.