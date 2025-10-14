Este martes develó el misterio y se conocieron los nombres de la terna para ocupar el cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia. Pero el proceso continúa y ahora es la Cámara de Diputados la que deberá designar al funcionario judicial.

La muerte de Eduardo Quattropani motivó que se ocasionara la vacante en el cargo de jefe de los fiscales de la provincia. Tras un extenso proceso que demandó conocer la terna, los nombres que quedaron en definitiva son los de Guillermo Baigorrí, Rolando Lozano y Matías Senatore.

La terna fue elegida ya con los plazos casi agotados por parte del Consejo de la Magistratura, que contaba con los últimos días para designar la terna y enviarla a la Cámara de Diputados.

Es ahora el cuerpo legislativo el que deberá citar a los tres candidatos para tomar las tradicionales entrevistas, que si bien no son una obligación, si se trata de una costumbre que suele concretar la Cámara.

Una vez tomadas las entrevistas, se espera que el pliego baje al recinto para que los diputados designen en una sesión al nuevo Fiscal General. De acuerdo a las versiones de los distintos bloques y en medio de una campaña para elecciones legislativas, se prevé que se elegirá al nuevo jefe de los fiscales después del 26 de octubre, día en la que se llevarán adelante los comicios legislativos.

“No queremos que se mezcle el tema de designación del nuevo fiscal con la campaña”, aseguró una alta fuente de la Cámara de Diputados a Diario 13.

Si bien los tres nombres cuentan con la capacidad para ocupar el cargo, la política puede ejercer su presión. Es que los vínculos pueden jugar un rol clave y aquí es donde aparece el nombre de Guillermo Baigorrí como un fuerte candidato a ocupar el cargo. Es que el hombre con pasado en el Partido Producción y Trabajo cuenta con el visto bueno del oficialismo, que junto a los aliados permanentes y ocasionales, alcanzaría los votos suficientes para la designación.

Los otros candidatos, Lozano y Senatore, corren con esa desventaja en la Cámara pese a tener el aval la Corte de Justicia como sujetos con afinidad para liderar el cuerpo de fiscales.