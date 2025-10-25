Los sanjuaninos, al igual que el resto de los argentinos, volverán a votar este domingo 26 de octubre para elegir a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. Para hacerlo, es fundamental conocer previamente en qué establecimiento, mesa y número de orden debe sufragar cada ciudadano.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) ya habilitó el padrón definitivo, que puede consultarse de manera sencilla y gratuita a través de su sitio web oficial.

Para acceder a la información, el elector debe seguir tres pasos básicos:

Ingresar al cuadro de consulta habilitado en esta nota o al padrón online mediante la página de la CNE. Completar los datos personales, incluyendo el número de DNI, el género y el distrito electoral correspondiente. Un código de validación captcha.

De inmediato, el sistema mostrará el nombre y dirección del establecimiento de votación, además del número de mesa y de orden asignados.

Realizar esta consulta antes del día de los comicios permite agilizar el proceso electoral, ya que facilita la tarea de las autoridades de mesa y evita demoras innecesarias al momento de emitir el voto.