Consultá el padrón definitivo y conocé dónde votar este domingo
La Cámara Nacional Electoral habilitó el padrón definitivo para que los ciudadanos verifiquen su lugar de votación. Conocé los pasos para hacer la consulta online y llegar preparados a las urnas.
Los sanjuaninos, al igual que el resto de los argentinos, volverán a votar este domingo 26 de octubre para elegir a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. Para hacerlo, es fundamental conocer previamente en qué establecimiento, mesa y número de orden debe sufragar cada ciudadano.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) ya habilitó el padrón definitivo, que puede consultarse de manera sencilla y gratuita a través de su sitio web oficial.
Para acceder a la información, el elector debe seguir tres pasos básicos:
- Ingresar al cuadro de consulta habilitado en esta nota o al padrón online mediante la página de la CNE.
- Completar los datos personales, incluyendo el número de DNI, el género y el distrito electoral correspondiente.
- Un código de validación captcha.
De inmediato, el sistema mostrará el nombre y dirección del establecimiento de votación, además del número de mesa y de orden asignados.
Realizar esta consulta antes del día de los comicios permite agilizar el proceso electoral, ya que facilita la tarea de las autoridades de mesa y evita demoras innecesarias al momento de emitir el voto.