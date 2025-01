A diferencia de lo declarado en oportunidades en los que mencionó que el salario promedio de los trabajadores es superior a 1.000 dólares, ahora dijo que ‘el salario promedio de la economía es de $400 mil y pico’. Lo aseguró el presidente Javier Milei en declaraciones recientes a Radio Mitre sobre los dichos de su vice, Victoria Villarruel, quien consideró que gana ‘dos chirolas’ en relación a los 3,7 millones de pesos sin descuentos que cobra por mes.

La declaración pone en evidencia de parte del Primer Mandatario argentino la realidad salarial porque, en promedio, los argentinos que trabajan ganan 400 dólares por mes. Y del 25% que más gana en el país percibe desde 500 mil pesos, aunque la canasta básica fue de 1 millón en noviembre pasado para no ser considerado "pobre".

La afirmación de Javier Milei echa por tierra una que circuló hace unos días de parte de su vocero, Manuel Adorni al señalar que "el salario real promedio de la economía hoy está en los 1.100 dólares".

Villarruel volvió a encender la polémica al detallar que cobra $ 3.764.821 sin descuentos. "No alcanza a nadie que viva de un sueldo con honestidad", se quejó, luego de la firma de un decreto que sigue congelando los salarios de los senadores hasta el 31 de marzo.

“Los senadores pagan su comida, viajan a sus provincias, desconozco si tienen otra entrada. A mí no me da el tiempo para nada y encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno de mi función”, había mencionado la vicepresidenta.

Tras las declaraciones de quien fuera su compañera de fórmula presidencial, Milei la acusó de “casta desconectada de la realidad” y en declaraciones a Radio Mitre admitió la caída del salario en la Argentina: “El 95% de los argentinos gana mucho menos que eso. Mire en el Indec los datos de distribución del ingreso. El salario promedio de la economía es 400 mil y pico. En el 25% que está mejor gana entre 500 mil y 7 millones y medio. Si toma el 10% más alto, gana entre 900 mil y 7 millones y medio. Y en promedio el decil más alto gana 1.400.000", admitió el propio Milei.

Manuel Adorni, había declarado el 26 de diciembre pasado en conferencia de prensa que ‘el salario real promedio de la economía hoy está en los 1100 dólares y no en los 300 que nos habían dejado en diciembre de 2023’.