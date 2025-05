La concejal jachallera Gema Casas, del bloque Producción y Trabajo, salió al cruce del intendente Matías Espejo tras el anuncio oficial sobre el inicio de un proyecto de saneamiento en el barrio Conjunto 1 de Niquivil. Según la edil, el jefe comunal se adjudicó una obra que ella misma gestionó ante el Gobierno Provincial desde febrero de 2024.

“Todo comenzó con el pedido de ayuda de los vecinos que me llaman una noche pidiéndome si podía acercarme, ya que no tenían respuesta de otras instituciones ni del municipio. Me pedían ayuda con el problema de las cámaras sépticas que, con las lluvias, habían colapsado. Me acerqué, hablé con ellos y empezamos a trabajar en una solución”, relató Casas.

La concejal explicó que, como medida urgente, logró gestionar el envío de camiones atmosféricos con el apoyo de OSSE, articulando entre la Provincia y el municipio. Pero, además, impulsó un proyecto estructural. “Les planteé que, además, como concejal, era mi obligación como representante estar allí. Nuestro gobernador, Marcelo Orrego, nos pidió estar en contacto con la gente, y eso hice”, afirmó.

Casas detalló que viajó a la Capital y presentó el caso ante el secretario del Agua, el ingeniero Debia. “Es una persona muy accesible y humana, que entendió el problema. Me dijo: ‘Vamos a trabajar en un proyecto factible’. Al principio se pensó en conectar las cloacas a la planta de tratamiento, pero no correspondía, así que buscamos otra alternativa”.

La solución propuesta fue la instalación de biorreactores, grandes contenedores que permiten tratar el agua de forma segura y sostenible. “Estos biorreactores tienen una vida útil de 100 años. Es una obra muy costosa, pero necesaria. Sabíamos que no podíamos hablar de esto hasta asegurar el financiamiento. No queríamos crear falsas expectativas ni vender humo”, expresó.

En ese sentido, subrayó: “El gobernador está saliendo a buscar financiamiento para obras públicas, porque a nivel nacional ese financiamiento se cortó. Las provincias tienen que autosustentarse”.

Casas señaló que el intendente Espejo fue informado del proyecto en una reunión donde se presentaron todas las obras previstas por el Gobierno Provincial. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando vio el anuncio oficial del municipio. “Para mi sorpresa, el sábado en la mañana se anunció como una gestión del intendente. No digo que él no haya hecho gestiones, pero este proyecto yo lo trabajo desde febrero del año pasado. No fue una gestión suya, y estoy segura de eso”, afirmó con firmeza.

La concejal criticó el apresuramiento del anuncio: “Nosotros fuimos prudentes. Nunca anunciamos nada porque lo primero es asegurar el financiamiento. Si no, después la gente te dice que los políticos vienen, mienten, arman todo y después no cumplen. Por eso actuamos con responsabilidad”.

Finalmente, destacó que la obra beneficiará a 57 familias del barrio Conjunto 1 de Niquivil, que desde hace más de una década conviven con sistemas de saneamiento precarios y colapsados. “Es una obra muy grande e importante. No se hace de la noche a la mañana. Por eso llevamos casi un año y medio trabajando. La mejora en la calidad de vida de estas familias vale todo el esfuerzo”, cerró Casas.