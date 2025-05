Durante la última sesión en la Cámara de Diputados de San Juan se generó una fuerte discusión por el tratamiento del proyecto relacionado con las auditorías a pensiones por invalidez que lleva adelante el Gobierno nacional.

Enzo Cornejo habló durante este martes en Todos Vivos y aclaró que desde el oficialismo pidió que la propuesta sea analizada en comisión por considerarlo un tema sensible, mientras que desde la oposición intentaron que se tratara sobre tablas, lo que fue interpretado como una maniobra política.

El vicepresidente primero de la Cámara, quien debió desempatar la votación, aclaró que “lo único que se solicitó fue que el proyecto se envíe a comisión”. Argumentó que implicaba cuestiones presupuestarias y sanitarias que requerían un análisis detallado. También criticó que se intentara ingresar el proyecto pocos minutos antes de la sesión, sin permitir el debate previo en labor parlamentaria.

Mientras que también recordó que el Gobierno provincial, a través de su representante en el Consejo Federal de Discapacidad, ya había solicitado a Nación la suspensión de estas auditorías. El planteo se había hecho de forma conjunta con otras provincias, reclamando que el proceso se realice con criterios más accesibles y con información clara para los beneficiarios.

A pesar de la tensión política, los legisladores oficialistas aseguraron que están dispuestos a acompañar el proyecto, pero con responsabilidad. “No se puede improvisar ni jugar con un tema tan delicado como la discapacidad”, afirmaron.

Además, remarcaron que no se oponen a las auditorías como herramienta de control, pero sí cuestionaron las formas en que se estaban aplicando. “Hay personas que no pueden trasladarse fácilmente y necesitan garantías de que no perderán sus beneficios injustamente”, señalaron.

Finalmente, informaron que la propuesta deberá pasar por las comisiones de Hacienda, Salud y Discapacidad antes de volver al recinto. El oficialismo pidió que se respete el proceso legislativo para evitar confusiones y garantizar un tratamiento serio del tema.