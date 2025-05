Las elecciones a legislador porteño en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó como grandes derrotados al PRO, la fuerza liderada por Mauricio Macri, que perdió en su bastión ante La Libertad Avanza y el peronismo. Esta situación, bajo la mirada del presidente del PRO en San Juan, Enzo Cornejo, el partido amarillo y los otros espacios de derecha deben “terminar con los egos, con las individualidades” dijo a Canal 13.

El PRO terminó como la tercera fuerza política y perdió bancas en la legislatura de la Capital. “No es un resultado que se esperaba, no podemos negarlo, había mucha expectativa y más en casa, la Ciudad viene siendo PRO desde hace años”, dijo Cornejo y agregó sobre el 53% de asistencia de los electores habilitados para votar que “fue realmente preocupante como lo fue la poca participación de los porteños, aquí es donde vuelvo a decirlo, la gente está harta, fue la elección con menor concurrencia de la historia, si no hacemos autocrítica, si no tomamos el mensaje del ciudadano, no llegaremos a ningún lado”.

En ese sentido, el diputado provincial dijo que “la pelea, la chicana, la gente está descreída de la política, debemos recuperar esa confianza y es cada vez más difícil porque la política está cambiando, es por eso que es fundamental escuchar el mensaje ciudadano”.

Sobre la derrota, Cornejo lamentó que “no se haya tenido como eje principal lo que nos une a todos que es la lucha contra el kirchnerismo, es una locura pensar que Santoro solo sacó 3 puntos menos que LLA y 13 puntos más del PRO, esas 10 bancas que hoy suma el kirchnerismo no es más que el resultado del ego, las individualidades y el no entender que nuestro único enemigo era y es el kirchnerismo”.

La derrota fue un golpe fuerte para el PRO y sobre la configuración que tiene ahora el partido amarillo para Cornejo es la siguiente: “El PRO tiene en claro su responsabilidad en los espacios que representa, y seguirá demostrando que esos valores y la convicción son superiores a cualquier ego, el PRO fue y seguirá siendo solidario y a cambio de nada con el gobierno de Javier Milei, cuando necesite apoyo en las Cámaras, ahí estaremos, y para eso no se necesita una ficha de afiliación para poder hacerlo, o cogobernar, se necesita coherencia, sentido común y seguiremos manejándonos de esa forma”.

“Si se hubiesen dejado de lado egos, individualidades, hoy estaríamos hablando de una ventaja aplastante sobre el kirchnerismo y no de solo 3 puntos. Es clave hacer lectura del mensaje que nos está dando la ciudadanía, que nos pongamos a trabajar para que el kirchnerismo no vuelva, y esto es juntos. Que casi un 30% de porteños elija el kirchnerismo es un alerta para el PRO, para LLA y para todos los partidos que venimos luchando para que no vuelvan más”, mencionó Cornejo.

¿Juntos contra Kicillof en Buenos Aires?

Más allá de la contienda en CABA, el PRO y LLA avanzan en la posibilidad de ir juntos, en el mismo frente, para pelearle la provincia al peronismo y que lidera el gobernador Axel Kicillof. Para Cornejo el camino puede confluir, aunque debe haber respeto, luego de la campaña “sucia” contra Lospennato con un video fake news de Macri anunciando la baja de la candidatura.

“Tiene que haber diálogo, respeto, que podamos confluir en una idea, que realmente tengamos un proyecto hacia adelante y que esa idea pueda incluir colectivamente a todo lo que pensamos que el kirchnerismo es nuestro límite”, dijo el presidente del PRO en San Juan y añadió: “Nosotros somos frentistas y hemos armado alianza en todo el país, pero porque lo sentimos, lo creemos y somos respetuosos de nuestros socios siempre, más allá los resultados”.