La consultora Horus analizó 9.800 comentarios en redes sociales entre el 19 y el 24 de agosto de 2025 para medir el termómetro digital frente al escándalo que golpea a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.

El relevamiento arrojó que el 86% de los usuarios considera que existe corrupción en el Gobierno nacional, con Karina Milei directamente involucrada. Los posteos más críticos remarcaron que los fondos desviados deberían haber sido destinados a personas con discapacidad, y cuestionaron al presidente Javier Milei por “encubrir a su entorno”. Entre los mensajes destacados, un usuario comentó: “Los honestos… empiezan a caerse las caretas”.

En contraste, el 11% defendió al oficialismo y aseguró que se trata de “una operación K amplificada por medios ensobrados”. Estos usuarios señalaron que las denuncias carecen de pruebas y buscarían dañar al presidente en pleno proceso electoral. Uno de los posteos más repetidos rezaba: “Denuncias truchas para bajarle la imagen a Milei”.

La denuncia que salpica a la hermana del presidente

El caso se originó tras la filtración de un audio en el que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, describe supuestas maniobras de coimas vinculadas a la compra de medicamentos. En la grabación, menciona a “Lule” Menem y afirma que “Karina se lleva un 3%” de las operaciones.

La explosión mediática derivó en una denuncia formal presentada el 20 de agosto por el abogado Gregorio Dalbón, quien acusó a Javier Milei, Karina Milei, Lule Menem, Spagnuolo y Eduardo Kovalivker de haber participado en un esquema de cohecho y administración fraudulenta, además de una posible asociación ilícita.

Dalbón reclamó a la Justicia investigar si existió una red de sobornos y contratos irregulares con una reconocida farmacéutica, lo que podría configurar delitos de corrupción en la más alta esfera del poder.