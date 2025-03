La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus), organización que nuclea a la conducción del Poder Judicial de todos los distritos del país, se manifestó fuertemente contra los cuestionamientos que desde el gobierno de Milei hicieron a la jueza Karina Andrade, que el miércoles último ordenó liberar a todos los detenidos en la manifestación de los jubilados en inmediaciones del Congreso, al evaluar que no existía ninguna prueba contra ellos de la comisión de un delito. El viernes pasado, la presidenta de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana García Nieto, dijo en ‘Mirá quién habla’, por Canal 13, que los jueces no pueden trabajar ‘con una espada sobre sus cabezas’.

Andrade es jueza de primera instancia en lo penal y contravencional de la ciudad de Buenos Aires y actuó como contralor de garantías de los detenidos en los incidentes entre manifestantes y los uniformados que reprimieron.

La jueza capitalina sostuvo que no se le suministró desde las fuerzas de seguridad ni de las fiscalías información alguna que permitiera formular cargos a ninguno de los apresados, lo que motivó la resolución que les dio la libertad.

Tras la decisión de la magistrada, desde el gobierno nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció de inmediato que pediría su apartamiento y posteriormente sostuvo que la denunciaría penalmente por la liberación de los detenidos sin verificación de antecedentes. Mientras que desde Casa Rosada también la descalificaron y la mencionaron con ‘jueza de La Cámpora’.

Jufejus sostuvo en un comunicado que: "Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial".

En el pronunciamiento las Cortes del país nucleadas en el cuerpo mencionado, se remarca que los jueces no pueden ser enjuiciados o perseguidos cuando se disienta con lo que expresan en sus resoluciones.

En una sintonía similar, aunque sin hacer referencia al caso de Andrade precisamente, la presidenta de la Corte sanjuanina sostuvo en Canal 13 que no pueden un juez trabajar con una espada sobre su cabeza.

‘No estoy muy al tanto y no me corresponde opinar. Nosotros defendemos la independencia de los jueces. Los jueces deciden conforme a lo que tienen a su leal saber y entender y a lo que tienen frente a sí. Mal haría yo de opinar en particular, pero en general, los jueces tampoco pueden decidir con la espada del jury o del juicio sobre su cabeza, es decir, nadie puede trabajar sobre la espada sobre la cabeza del despido inmediato’, dijo García Nieto.

La magistrada sanjuanina había mencionado el pasado viernes en ‘Mirá quién habla’ que ‘los jueces necesitan libertad y garantía para poder ser absolutamente respetuosos y para eso recordemos que las decisiones de los jueces, como no se dan en otros ámbitos, pueden ser sujetas a revisión por una y dos instancias más, por la Cámara cuando no estoy de acuerdo y por la Corte cuando hay arbitrariedad, es decir que tampoco hay una definitividad. Si alguien se siente afectado por un juez, tiene los mecanismos procesales y constitucionales para poder oponerse o cuestionar, no necesariamente debe ser lo público, el jury y estas medidas que son excepcionales’.