El proyecto de Minera Los Pelambres (MLP), del grupo Luksic, de habilitar un corredor directo desde la Región de Coquimbo hacia la provincia de San Juan, despierta gran expectativa en las autoridades chilenas. La iniciativa busca transportar cal y combustible a menor costo para sus operaciones en el Choapa, evitando el paso por Mendoza.

El plan contempla utilizar el camino de Río Blanco, también conocido como ruta a El Pachón, que conecta con Calingasta y es empleado por otros proyectos mineros del lado sanjuanino, como El Pachón y Altar. El medio chileno El Día, asegura que desde la gerencia de MLP ya se mantienen conversaciones con el gobernador Marcelo Orrego para gestionar la habilitación del corredor, mientras técnicos evalúan mejoras en la traza para garantizar el tránsito de camiones durante todo el año.

Por su parte, en el gobierno regional de Coquimbo, el proyecto es visto como una oportunidad con alto potencial. El gobernador Cristóbal Juliá aseguró que la propuesta “mantiene expectante” a la administración que conduce, aunque subrayó que será vigilada dentro de los marcos normativos: “Esperamos sinceramente que rinda buenos frutos para nuestra región, que se traduzca en más y mejor empleo para los ciudadanos del Choapa y de toda la Región de Coquimbo, y que fortalezca la competitividad de nuestra principal actividad económica”, destacó el mandatario, de acuerdo a lo que consigna el medio trasandino.

Juliá remarcó que, si bien se trata de una iniciativa entre privados, el gobierno regional entiende que representa un avance concreto en la integración económica con Argentina. Sin embargo, aclaró que estarán atentos al cumplimiento de las reglas. “Confiamos en que se respeten todas las normativas chilenas, los acuerdos interestatales y los tratados internacionales que nos rigen, en particular el Tratado de Integración y Complementación Minera con Argentina, que debe garantizar transparencia y reciprocidad”, advirtió.

El mandatario regional insistió en que la prioridad será velar por los intereses locales: “Estaremos atentos a lo que informe la Cancillería chilena cuando este negocio se concrete y, como gobierno regional, vigilaremos que se cumpla la normativa para asegurar que los beneficios lleguen efectivamente a nuestros habitantes”.

Así, la eventual apertura del corredor minero no solo es observada como un movimiento logístico de la empresa, sino como una posibilidad de dinamizar la economía sanjuanina y la del lado chileno.