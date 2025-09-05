La relación entre el Congreso y el Gobierno de Javier Milei atraviesa un nuevo frente de conflicto. Legisladores opositores advierten que la Casa Rosada evalúa no presentar el Presupuesto 2026, lo que profundizaría la tensión institucional.

Según publicó La Política Online, un funcionario habría reconocido que el oficialismo enfrenta dificultades para avanzar con la iniciativa porque la discusión obligaría a transparentar la proyección del tipo de cambio. “El Presupuesto contiene todo el plan de gobierno, también el precio del dólar, y si lo someten a debate van a tener que blanquear la devaluación”, señaló un diputado peronista.

En el mercado ya descuentan un salto cambiario después de las elecciones de octubre, escenario que el oficialismo busca evitar en plena campaña. La posibilidad de prorrogar nuevamente el Presupuesto abrió distintas alternativas en el Congreso: desde denuncias judiciales por incumplimiento de deberes hasta la activación de una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, prevista en la Constitución desde 1994.

El pacto con el FMI

El exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez recordó en la red social X que, en el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno solo se comprometió a “presentar” el proyecto de Presupuesto 2026, con un marco fiscal de mediano plazo y riesgos detallados. “Dado que el FMI exige un superávit primario no menor al 2,2% del PBI, Milei y Caputo ya tienen decidido que el Congreso no tratará la ley de leyes”, advirtió. Según su análisis, el Ejecutivo optaría por firmar un decreto que prorrogue el Presupuesto 2023, con las sucesivas actualizaciones incorporadas desde 2024.

De confirmarse esta estrategia, Milei se convertiría en el primer presidente democrático en prorrogar por tres años consecutivos la misma norma.

Una práctica repetida

La historia reciente explica cómo se llegó a este escenario. En noviembre de 2023, Sergio Massa retiró el proyecto de Presupuesto para facilitar la transición al nuevo gobierno. En 2024, Milei presentó en el Congreso una propuesta con déficit cero que no prosperó, y en 2025 el país volvió a funcionar con la prórroga del Presupuesto 2023.

Hoy, la oposición ya encendió las alarmas. Entre advertencias sobre la gravedad institucional y debates sobre cómo forzar al Ejecutivo a cumplir con la Constitución, el Congreso se prepara para otra batalla decisiva.

