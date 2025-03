La segunda sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados tuvo un fuerte cruce entre legisladores del Bloque Justicialista y el presidente de la sesión luego que el legislador Emilio Escudero intentara el tratamiento sobre tablas de un proyecto de declaración. A raíz de eso, el caucetero disparó contra el resto de los legisladores de otros bloques y la respuesta no tardó, por lo que otros diputados cruzaron a Escudero.

Uno de los apuntados fue el diputado del Bloque La Libertad Avanza, Fernando Patinella, que hizo moción para que el proyecto pase a comisión y fue la propuesta que más votos recibió.

‘Esta era una sesión extraordinaria que tiene una acotación mucho más estricta en las temáticas a tratar que si fuese una sesión ordinaria, porque se convoca específicamente para el tratamiento de un tema. En lo personal, y representando al ámbito espacio político al cual quieren formular críticas, repudios y obviamente subirse a esta marquesina de la política desde lo discursivo, yo no tengo ningún inconveniente en debatir, es más, tengo mucho para decir y confrontar en ese sentido. Pero creo que tiene que primar el orden en cuanto al acuerdo de trabajo legislativo’, disparó Patinella contra Escudero y su sector.

Entendiendo el enfrentamiento político y la coyuntura entre el Gobierno Nacional y el peronismo, en la Legislatura Provincial había un acuerdo entre los legisladores, que las manifestaciones de repudio se remitieran a comisión para darle mayor orden a la Cámara y los debates, según explicó el legislador libertario.

‘Seguramente esto va a derivar en que la próxima labor parlamentaria, de hecho, lo voy a plantear yo, ya que la intención por parte del ámbito justicialista es no dar cumplimiento a este acuerdo, acordemos la disposición libre de las temáticas que cada uno de los sectores quiera y con esto va a dar por terminado. Pero no me parece válido que ahora pretendan victimizarse como un sector al que no le permiten expresarse, cuando ellos han formulado un acuerdo en este sentido y que tenían por intención dar orden a la actividad legislativa’, dijo Patinella.

En la sesión, Escudero tuvo el cruce Enzo Cornejo, vicepresidente primero de la Cámara, quien se encontraba dirigiendo la sesión. Cornejo cruzó al caucetero y se hizo lo que correspondía y se cumplió con la palabra.

‘El día martes tuvimos la reunión de la comisión permanente y ahí se acuerda el temario. No estaba para tratamiento sobre tablas (el proyecto de Escudero), hay un orden del día y no estaba en el orden del día. Él pidió que se trate sobre tabla, por eso lo mandé a votación y la mayoría dijo que no correspondía que se trate sobre tablas y que pase a comisión, como como cualquier proyecto. Entonces no es ni coartar, ni amordazar, es lo que corresponde y cumplir la palabra’, dijo la segunda autoridad del cuerpo legislativo.

Por su parte, el presidente del Bloque Bloquista, Luis Rueda, eludió la polémica, aunque destacó que ‘si empezás a agregar temas así, obviamente se va la sesión para otro lado. No estaba dentro de lo pactado en la extraordinaria’.

Los idas y vueltas entre los distintos bloques pueden empezar a generar un clima de tensión en la cámara si es que se rompe el acuerdo al que hace mención Patinella, teniendo en cuenta un año en el que los partidos se juegan mucho en las legislativas.