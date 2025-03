Aparecieron como los primeros arrepentidos en el marco de la estafa que se produjo con la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei en sus redes sociales. Se trata de Moty Povolotski, cofundador de DefiTuna, un protocolo de apalancamiento en Solana que proporciona liquidez, y Ben Chow, CEO de Meteora.

Es sobre la causa en la que se investiga una posible gran estafa con criptomonedas, cuando a mediados de febrero, Milei sorprendió al publicar un mensaje donde alentaba a comprar el token, una acción poco común para un jefe de Estado y que despertó las dudas entre los usuarios. Tras el anuncio, la criptomoneda experimentó un furor inicial, alcanzando un pico de u$s4,978 dólares, para luego desplomarse a u$s0,99159 dólares en pocas horas.

Con el paso de las horas hubo nuevos detalles y denuncias en el marco de una de las estafas más grandes en el mundo digital de los últimos años. En el programa Minuto Uno, emitido por C5N, revelaron una conversación realizada mediante una videollamada entre Povolotski y Chow, la que giró en torno a cuánto sabía el cofundador de Meteora sobre los lanzamientos de Kelsier Ventures, la empresa responsable del lanzamiento de $LIBRA y sospechada de estafa en complicidad con Milei.

Chow confirmó que había trabajado con Hayden Davis en el lanzamiento de la memecoin $M3M3, otro caso en el que hubo sniping y manipulación. Asimismo, Povolotski cuenta en la charla cómo descubrió la estafa y manifiesta: "En la misma noche, empiezan a desaparecer, pienso que están ocupados. Me estoy por ir a dormir y veo todo el escándalo alrededor de Milei. Abro los gráficos y veo que extrajeron u$s100, 200 millones, una locura. Desde ese momento Hayden no me podía tomar más por tonto".

"En ese momento entendí que él tenía un 100% de control de todo eso. Él era responsable. Les escribí un mensaje muy duro a Hayden, que se molestó, y a todos los que tenían algo que ver con esto. Esta no es la manera en la que nos manejamos", agregó.

Luego fue contra las acciones de Milei: "Si algo es un robo, esto es un robo. Uno contra uno. Y todos están metidos. Todo el mundo sabía de esto. Todo el mundo snipeo, y había gente que entró antes y después. Y mucha gente perdió mucho dinero. Pero lo peor de todo es un Presidente que queda con mala imagen. Y cuando un Presidente queda involucrado y ellos se ofenden. No querés estar ahí".

El fiscal Taiano prepara nueva batería de medidas

El fiscal Eduardo Taiano, que tiene a su cargo la investigación del criptogate $LIBRA, preparará nuevas medidas para esclarecer presuntos delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias

En la causa caratulada como “Milei, Javier Gerardo y otros s/averiguación de delito”, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitará la recopilación de pruebas digitales clave, la localización de activos, el rastreo de transacciones sospechosas y también pedidos de cooperación internacional para acceder a información de exchanges y entidades financieras extranjeras que pudieron haber participado en la operatoria.

Sin embargo, Taiano se centra en la preservación de la prueba digital. El fiscal solicitó registros detallados de todas las transacciones que tengan vínculo con $LIBRA, con el objetivo de identificar a los beneficiarios de las ganancias obtenidas.

También ordenó la recuperación de publicaciones eliminadas de las redes sociales, entre las que se incluye el tweet del presidente Javier Milei promoviendo la criptomoneda, del pasado 14 de febrero.

El congelamiento de direcciones digitales, para Taiaino, tiene como objetivo evitar la dispersión de los fondos e impedir que los activos obtenidos mediante la operación fraudulenta sean movilizados o transferidos a otras plataformas, lo cual haría mucho más difícil su rastreo.

Taiano trabaja en la redacción de exhortos internacionales para acceder a la información sobre las transacciones realizadas a través de plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero. Ya se iniciaron gestiones, junto a organismos internacionales y entidades reguladoras, para obtener registros de los movimientos financieros.

El fiscal también solicitó registros de las personas que visitaron la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, informes sobre las comunicaciones telefónicas y la elaboración de una lista de testigos que puedan aportar información relevante sobre el funcionamiento de $LIBRA.

A su vez puso el ojo en el análisis del marco legal aplicable a las criptomonedas en el país. Tiene como objetivo verificar si existieron irregularidades en la regulación y supervisión de $LIBRA como también en las acciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA)y la Comisión Nacional de Valores, en cuanto a su comercialización.