Crisis en La Libertad Avanza: Peluc destrozó a los diputados que abandonaron el bloque

El día después del abandono del bloque de tres diputados de La Libertad Avanza en medio de la mega sesión, José Peluc destrozó a sus colegas. En una charla telefónica con el programa Mira Quien Habla, el legislador sanjuanino aseguró que se fueron porque no quedaron conformes con la lista de candidatos de cara a las elecciones legislativas. Además, los acusó de no tener coherencia.

Los legisladores libertarios que abandonaron el bloque para formar “Coherencia”, fueron Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro y Gerardo González. Sobre ellos dijo: "Poca coherencia le hubiesen puesto, porque la verdad que no tiene mucha coherencia si abandonan el proyecto del presidente Milei que desde el día cero dijo lo que había que hacer".

Incluso, luego añadió: "Si vos me decís que el presidente Milei ha tomado otro rumbo, hasta uno se iría, pero no ha tomado otro rumbo. Yo estoy respondiendo hacia el rumbo que él decía que había que ir y que creo que es el mejor para la Argentina hoy, estoy convencido de eso"

Peluc aseguró que el mayor problema que tuvo este grupo de diputados, fue que no pudieron poner a sus familiares como candidatos. "El máximo problema que tienen ellos, es que no pudieron poner a sus hijos, esposas y otros familiares como candidatos. Sucede que nosotros no somos La Campora que venimos a tener una agencia de colocación, el enojo viene por los candidatos", aseveró.

"Si yo también hubiera querido poner un familiar mío de candidato, hubiera tenido el mismo destino que ellos de enojarme, pero uno no se puede encapricharse", sostuvo el legislador.

Peluc expresó: "Nosotros no vamos a ser la nueva casta, al contrario, venimos a eliminarla. Imagínense que yo en San Juan hubiera hecho una lista de amigos o familiares. ¿Que sería?, ¿un partido político, un club de amigos o un club de familia? Te piden cinco nombres, te eligen uno y te dicen no ese no, ¿para qué lo mandaste?"

Sobre las elecciones intermedias, el diputado sanjuanino fue tajante: "el que le crea el verso al populismo va a tener injerencias, nosotros vamos con la verdad"

Consultado sobre la ratificación del veto del presidente Javier Milei a la Ley de aumento de jubilaciones, Peluc expresó: “Discutimos el tema, pero si no sabemos de dónde salen los fondos, es difícil”. Luego insistió: “Es fácil venir a sacar una ley y que estén mejor, pero si no sabemos de dónde salen los fondos ponemos en crisis el sistema financiero de la Argentina”

Peluc fue consultado sobre el duro revés que sufrió el oficialismo en el Congreso en la mega sesión del miércoles. Sobre el rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el diputado aseguró: "el problema no son las personas, no hay que inventar nuevos discapacitados".

El legislador aseguró que la firme tarea que lleva adelante el Gobierno Nacional desde el 11 de diciembre del 2023 es controlar a quiénes cobran los beneficios como la entrega de medicamentos. El diputado calificó como “demasiado” a la entrega de medicamentos a este sector, a los que le señaló de ser “los más enojados”.