En horas del mediodía, el candidato a diputado nacional por la lista Fuerza San Juan, Cristian Andino, emitió su voto. En la previa del sufragio, dialogó con los medios de comunicación y mencionó que se siente un día de fiesta, de celebración por la democracia. “Vine con mis dos hijos, con mucha tranquilidad. Cada vez que tenemos la posibilidad de emitir votos es una fiesta para celebrar la democracia”, dijo a Canal 13 San Juan.

Sobre la boleta única de papel, Andino mencionó que “según lo que pude hablar con los vecinos, es un sistema mucho más rápido. Si bien se elije solo una categoría es mucho más rápido. Estoy a favor de este sistema, es más transparente, moderno, más económico y ayuda al medioambiente”.

“Cuando termine de votar vamos a recorrer la mayor cantidad de escuelas posibles para darle un reconocimiento a los que están trabajando por la democracia de todos”.

Por último, expresó que después de las 18 horas, cuando cierren los comicios, verá los primeros resultados junto a sus hijos en privado y luego se irá a la sede del Partido Justicialista para esperar los resultados generales.