La expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, disparó contra Javier Milei por la cadena nacional en la que presentó el Presupuesto 2026. Con ironía le recordó que Mauricio Macri también anunció en 2018 que lo peor había pasado.

"Ay Milei... ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale! ¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?", escribió en la red social X la expresidenta.

"Es todo tan igual... que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía... si, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase... ¡Bingo hermano!", lanzó la presidenta del PJ nacional.

Cristina remarcó que el equilibrio en las cuentas que celebra Milei es "en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica". "Una verdadera bomba de tiempo... el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111", agregó.

Cristina destacó que Milei cambió "el tono y la forma", algo que dijo "no es menor. "Pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo", advirtió.

"Haceme caso... largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo", completó.

Fuente: La Política Online.