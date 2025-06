Medio millón de personas se reunieron en la Plaza de Mayo para marchar y protestar pacíficamente a favor de Cristina Fernández de Kirchner. Los argentinos cantaron el Himno Nacional y seguidamente comenzaron a reproducir el audio de la expresidenta.

Criticó la medida de la Justicia que prohíbe que salga al balcón a saludar a la militancia: “Dios, que cachivaches que son”. En tanto, agradeció a los militantes que se acercaron a su domicilio en el barrio porteño de Constitución.

“Gracias de corazón. Los he escuchado cantar consignas, la marcha, el himno. Lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez ‘vamos a volver’. No lo escuchába hace mucho. Me gusta porque revela una voluntad. Que los laburantes lleguen a fin de mes. Bien peronista. Los jubilados tenías remedio. Dios mío. Ese país no fue ninguna utopía. Lo vivimos durante 12 años y medio. Además lo dejamos desendeudados, como a las familias y a las empresas”, señaló.

Y añadió: “Este modelo, que ahora encarna Milei, que no es diferente a los de otrora, se cae. No sólo porque es injusto, si no porque es insostenible desde lo económico. Tiene vencimiento, como el yogourt”.