En un nuevo mensaje dirigido al presidente Javier Milei, la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner agitó la campaña electoral al pronosticar una devaluación de la moneda para el día posterior a las elecciones legislativas.

“¡Ay Milei!... Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás”, escribió en su cuenta de X, en la misma línea de sus tradicionales posteos encabezados con “Che, Milei”.

La líder de Fuerza Patria combinó ironías y críticas a la gestión económica: “LRA: La Recesión Avanza… ¡y los dólares se te siguen yendo!”. En esa clave, señaló la caída del consumo, el cierre de fábricas y el aumento del desempleo.

Además, recordó las promesas incumplidas del libertario: “No dolarizaste, no quemaste el Banco Central”. Y sumó un nuevo acrónimo en tono burlón: “Milei… NMAP: Nada Marcha de Acuerdo al Plan”, en contraposición al “TMAP” que suelen utilizar los defensores del Gobierno.

Cristina también mencionó los indicadores económicos de los últimos días: “Ayer, el Contado con Liqui se te fue a más de 1500 pesos y el Riesgo País a más de 1200…”. Y criticó las nuevas restricciones para el acceso a dólares vía billeteras virtuales: “Mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece)”.

Por último, la ex presidenta sumó un cuestionamiento político al señalar el escándalo que involucra a José Luis Espert, candidato de La Libertad Avanza, con el empresario investigado por narcotráfico Fred Machado: “¿Y lo del ‘Profe’ Espert? ¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato en la provincia de Buenos Aires, el que gritaba ‘cárcel o bala’… asociado y recibiendo dólares de los narcos”.

Y cerró con una estocada: “Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo”.