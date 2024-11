La ex presidenta Cristina Kirchner salió esta tarde al cruce de la decisión del Gobierno de dar de baja su jubilación de privilegio y la pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner, al advertir que al mandatario Javier Milei le está "apareciendo el pequeño dictadorzuelo que siempre llevó adentro".

"¿Ahora resulta que, además de ser titular del Poder Ejecutivo, querés crear y presidir un ´Tribunal de Honor´ para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los ex presidentes y ex presidenta de la Nación. Y para colmo… ¿Un Tribunal con atribuciones para fijar y aplicar penas accesorias a las del Poder Judicial?", le preguntó la ex mandataria a Milei desde sus redes sociales.