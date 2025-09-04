La octava sesión del periodo ordinario de la Cámara de Diputados debía iniciar a las 9.30 según estaba el llamado. Pero terminó empezando casi dos horas después. En ese tiempo, hubo rosca política entre los distintos bloques. Oficialistas y la oposición, llamadas por teléfono, mensajes de WhatsApp y cuchicheos, todo eso fue el condimento para anticipar que la sesión no iba a ser una más en el cuerpo de diputados.

En el centro de la disputa: el convenio que el gobernador Marcelo Orrego firmó con Nación sobre el traspaso de las obras del programa Casa Activa. Esta iniciativa iba a ser enviada a comisión, pero el oficialismo buscó el tratamiento sobre tablas, algo que consiguió.

El Programa Casa Activa es por el que Nación construyó vivienda en San Juan que iban a ser destinadas a adultos mayores en una especie de comodato, es decir, podrían vivir allí hasta su último día de vida y luego esa casa pasaría a otro adulto mayor en estado de vulnerabilidad para ser habitada.

El gobernador viene anunciando desde hace tiempo que mantenía conversaciones con Nación para que le otorgaran el traspaso de las obras, poder terminarlas, dejarlas en condiciones y habilitarlas. Pero en el medio, también se iba a producir el cambio de destino, es que ya no van a ser utilizadas para ancianos, sino a niños y jóvenes menores que son parte de causas judiciales y necesitan de un hogar.

El convenio fue firmado por los ejecutivos e iba a ser enviado a comisión para su estudio luego de haber tomado estado parlamentario en la sesión de este jueves. Pero todo eso cambió: el oficialismo logró tratarlo sobre tablas, algo a lo que se opuso el peronismo, pero que no terminó ganando la pulseada.

Los justicialistas aseguraron que querían poder estudiar el convenio y conocerlo, saber los motivos del cambio de destino y más detalles. Pero desde el oficialismo, entendían que no era necesario porque todo el convenio estaba estudiado por las autoridades de Gobierno y en estos casos, el cuerpo legislativo solo tiene dos opciones: aprobar o rechazar el convenio, sin posibilidad a cambio ni nada que se asemeje.

Juan de la Cruz Córdoba, titular de la bancada Producción y Trabajo, fue quien hizo moción para que se trate sobre tablas, mientras que la peronista Fernanda Paredes lo hizo en contrario. Con 18 a 17 votos terminó imponiéndose el tratamiento que ocasionó los intensos cruces.

Otra objeción que puso la oposición tuvo que ver con el tiempo en que llegó el convenio y el tratamiento sobre tablas. “Aquí no se discuten las necesidades”, dijo Paredes, quien reclamó que el malestar era porque no dieron tiempo a leerlo ni estudiar el convenio. “Se hubiese solucionado esto haciendo un cuarto intermedio o constituyéndonos en comisión”, dijo la legisladora del Bloque Justicialista.

Es que su respuesta fue en torno a las declaraciones de “Maru” Lascano, la diputada cercana al presidente del cuerpo legislativo, Fabián Martín, quien aseguró que “este gobernador necesita con urgencias que este proyecto sea aprobado porque la semana que viene se van a sacar todas las dudas y va a haber un anuncio muy importante en este sentido”.

Más idas y vueltas fue lo que ocasionó que, inclusive, parte del bloque opositor pidió abstenerse al momento de la votación, haciéndolo Graciela Seva y Mario Herrero, los más cercanos al giojismo.

Más allá de los chispazos y los ida y vuelta, bajo el argumento de “vamos a acompañar la obra pública, pero no los modos en los que se está haciendo esto”, que lanzó el presidente del PJ, Juan Carlos Quiroga Moyano, el peronismo terminó acompañando la iniciativa que terminó con 33 votos positivos y 2 abstenciones.

Otros temas de obras

Casa Activa no fue el único convenio que se trató sobre tablas en Diputados, sino que dieron el visto bueno para los acuerdos en los que Nación pasó a provincia tramos de rutas nacionales para que Orrego se haga cargo de su mantenimiento y reparación, ante la ausencia de la presidencia que conduce Javier Milei.