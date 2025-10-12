El trabajo conjunto que lleva adelante la provincia de San Juan con Mendoza en materia de Seguridad, se estima que ponga en funcionamiento el puesto de control integrado el próximo año. Esto se debe a que el convenio firmado ya alcanzó tres de los 5 puntos necesarios y restan dos, no menos importantes, lo que implicaría su puesta en funcionamiento en 2026.

El convenio firmado entre San Juan y Mendoza se desprende del trabajo mancomunado que vienen haciendo junto con San Luis. Las tres provincias cuyanas y que comparten una similitud de color político (lo que fue clave para la colaboración) empezaron a trazar estrategias en materia de seguridad y la punta fue en el trabajo de los controles.

Hace tiempo se conoció que la unificación se dará con un moderno sitio que permitirá intensificar los controles con reconocimiento facial, lectura de patentes y demás tecnología que vendrá a sumar en lo estricto. Pero más allá del equipamiento, una de las grandes tareas que se deben realizar allí es la construcción de la infraestructura que compartirán los efectivos policiales.

El sitio elegido para el inmueble está del lado mendocino y se levantará el material liviano, algo que permitirá ahorrar en tiempo y en ocasión de finalización del acuerdo, el desmonte de la estructura también es menos costosa y dificultosa respecto al ladrillo, hierro y cemento.

Estos dos elementos son los artífices que centran el objetivo del funcionamiento para el próximo año. Es que es un requerimiento de presupuesto que no estaba contemplado para este 2025, por lo que deberá aguardarse para el año entrante.

“Es una obra compartida entre San Juan y Mendoza equitativamente. Ya está todo regularizado, el marco jurídico, la prórroga de jurisdicción, pero este año va a ser difícil”, aseguró Enrique Delgado, secretario de Seguridad de la provincia.

Delgado agregó en ese sentido que “la infraestructura específica está en pausa porque estamos con el tema de los recursos económicos. Apenas tengamos los recursos, completamos los dos puntos que nos faltan que es la realización propiamente dicho”. Si bien la infraestructura es competencia del ministerio de obras que conduce Fernando Perea, se estima que estará dentro del presupuesto que elabora el gobierno provincial.

El titular de la cartera de Seguridad, sostuvo que “no están contemplados los fondos este año” y añadió que “una vez que esté realizado el plano definitivo, nosotros nos avocaremos a la parte tecnológica de la Secretaría de Seguridad”.

La finalidad del convenio es que el intercambio y colaboración es para llevar adelante el control de las personas que entran y salen de la provincia, los vehículos, el control para impedir o disminuir al máximo el ingreso de sustancias no permitidas a la provincia.

Si bien los recursos económicos no están dentro de las partidas destinadas para este 2025, al tratarse de un trabajo conjunto, Mendoza también debe desembolsar fondos de manera equitativa para la puesta en marcha, algo que tampoco lo tiene previstos en los gastos y erogaciones de este año. “Entiendo que están en la gestión para asignar los fondos correspondientes. Siempre hubo predisposición y ambos queremos que sea una realidad en el menor tiempo posible, pero todo queda condicionado a los recursos económicos”.

En funcionamiento de control unificado tendrá a Mendoza controlando la salida de San Juan con ingreso a Mendoza, mientras que la policía sanjuanina hará la entrada a San Juan, todo ejecutado en el mismo lugar.