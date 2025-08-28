El ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero, aseguró en el programa Es Lo Que Hay conducido por Gastón Sugo en la pantalla de Canal 13 San Juan Tv que Daniel Scioli visitará la provincia un día antes del inicio del Foro Nacional de Turismo 2025, encuentro que reunirá a más de 500 referentes del sector de todo el país.

“Quiere ver el velódromo, el estadio del Bicentenario, conocer cómo es el plan maestro de la Ciudad Deportiva, y también visitar Anchipurac. En su cartera tiene Ambiente y se reunirá con la secretaria provincial. Yo con Scioli tengo una muy buena relación y hablamos a menudo”, destacó Romero en diálogo con este medio.

El funcionario provincial explicó que la visita fue acordada la semana pasada en Buenos Aires: “Estuvimos ultimando detalles en su oficina sobre lo que va a ser el Foro Nacional de Turismo con las 173 asambleas del Consejo Federal de Turismo. Me recibió muy predispuesto y confirmó que estará en San Juan el 3 de septiembre”.

El lanzamiento oficial del evento se realizó en la Casa de San Juan en Buenos Aires, con la presencia del gobernador Marcelo Orrego y del propio Scioli. Esta edición, que sesionará bajo el lema “Transformando destinos: innovación, tecnología y sostenibilidad para un turismo inteligente”, busca posicionar a la provincia en el centro de la agenda turística del país.

Scioli aseguró que el foro “va a poner a San Juan en el epicentro del turismo nacional” y destacó que participarán profesionales, empresarios, académicos y ministros de turismo de todo el país. También resaltó que el presidente Javier Milei “ha tomado decisiones importantes para favorecer el crecimiento del sector, como la política de cielos abiertos, las desregulaciones y la eliminación de visas para turistas de mercados estratégicos”.

Por su parte, Orrego sostuvo que San Juan asume este compromiso como una decisión estratégica dentro de su política de Estado. “Queremos posicionar al turismo como motor de desarrollo, junto a sectores tradicionales como la minería, la agroindustria, la producción de energías limpias y la economía del conocimiento”, dijo.

El gobernador resaltó que la provincia no solo ofrece paisajes, gastronomía y productos regionales, sino también “el compromiso de su gente para ser buenos anfitriones y hacer sentir a cada visitante como en casa”.

Actividades previstas

Durante el 4 y 5 de septiembre, el Foro incluirá charlas magistrales con expertos nacionales e internacionales, paneles temáticos, talleres participativos y espacios de vinculación. Los ejes principales estarán centrados en sostenibilidad, innovación, tecnología, gobernanza y financiamiento para destinos turísticos inteligentes.

El evento, organizado por el Consejo Federal de Turismo (CFT), la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y el Gobierno de San Juan, contará además con el apoyo de la Cámara Argentina de Turismo.