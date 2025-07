En un contexto político atravesado por reconfiguraciones internas y tensiones ideológicas, la dirigente justicialista Daniela Castro ofrece una mirada amplia sobre los desafíos del peronismo, el papel de Cristina Fernández de Kirchner y las perspectivas electorales para 2025.

Para Castro, la política argentina no puede leerse en aislamiento: “Desde la mirada de la Unión Europea, lo que se mira es el Mercosur, nos piensan como bloque. Obviamente, Argentina ocupa un espacio importante”. Sin embargo, advierte que esa mirada externa también se cruza con discusiones ideológicas, “asumiendo un lugar desde las derechas”.

Según Daniela, Cristina Fernández de Kirchner sigue ocupando un lugar central, incluso fuera de los cargos institucionales. “Que no pueda salir de su casa no implica que no tenga un compromiso político”, señala Castro, quien califica su situación judicial como “un acto de proscripción política”.

“La detención de Cristina sirvió para que podamos mirar eso que está en frente, lo estructural, lo que está pasando en el tablero político. Esa situación generó una reacción de la militancia. Ella sigue siendo quien lidera el espacio político”, sostiene.

A pesar del silencio de la Justicia sobre su rol actual, para Castro no hay dudas sobre el liderazgo de CFK: “La Justicia tampoco se ha expresado sobre su rol como presidenta de partido. Pero Cristina sigue siendo una líder, su figura aún ordena”.

En cuanto al escenario interno del justicialismo sanjuanino, Castro remarca el rol articulador del Consejo Provincial: “Se ha dado la tarea de trabajar con los intendentes, y habrá reuniones entre Gioja y Uñac”. Reconoce tensiones, pero apuesta al diálogo: “Siempre en la disputa política hay tensiones y nada se construye de un día para el otro. Pero confío en que se va a poder resolver el tema de las candidaturas”.

Consultada sobre el perfil ideal para las elecciones legislativas de 2025, es clara: “Renovación y experiencia. Es necesario que quienes tengan la experiencia la pongan a disposición y que la renovación esté dispuesta a aprender”.

Si bien no se posiciona como candidata, deja en claro su compromiso: “Creo que en esta oportunidad hay otras compañeras y compañeros que puedan integrar la lista. Todas las ideas que impliquen conectarse con el territorio, con la comunidad y hacer, me parecen positivas”.

Finalmente, plantea una visión diferente sobre el ejercicio del poder dentro del peronismo: “Yo sí creo en un ejercicio de poder menos asimétrico, que la distancia entre quien conduce y quien es conducido no sea tan amplia”.

Y concluye con una advertencia: “Confío en el proceso interno que está pasando y que tiene que seguir. Esto no termina en octubre”.