Daniela Castro: "La primera tarea de este año electoral es el trabajo interno en el partido"

La exdiputada nacional y dirigente justicialista, Daniela Castro, dialogó en profundidad con "Mira Quien Habla" en Canal 13 sobre los desafíos del PJ en año electoral, el liderazgo de CFK y las polémicas medidas del Gobierno nacional.

En el marco de un año electoral sin elecciones primarias, Daniela Castro enfatizó la necesidad de unidad dentro del peronismo sanjuanino: “La idea es armar una lista única, como han planteado varios dirigentes”, En esta línea sumó que “al no haber PASO, perdimos una herramienta clave. Esto hace más necesario que nunca trabajar en el consenso”. Tras ello, la dirigente recordó: "En San Juan tenemos una realidad particular: es la primera vez en muchos años que no somos oficialismo provincial".

Sobre la reorganización partidaria, detalló: “Hubo un gran esfuerzo para el rearmado del PJ por la renovación de mandatos”. Seguidamente mencionó que "las nuevas autoridades están activando las juntas departamentales -solo faltan dos- y la Juventud Peronista ya eligió sus representantes". Y reflexionó: "Siempre fui defensora de las PASO, pero este año debemos enfocarnos en el trabajo interno. La suspensión de las primarias nos obliga a redoblar esfuerzos".

Al analizar el reciente discurso de Cristina Fernández de Kirchner, donde la presidente del partido realizó autocríticas y llamó a reorganizar el PJ nacional, Castro expresó: "Escuché atentamente sus palabras. Cristina viene trabajando en esta línea: hace días convocó al Consejo Nacional que emitió un documento rechazando el acuerdo con el FMI. Cuando habla, marca un umbral político que todos reconocemos". Sobre la interna peronista, agregó: "Hay quienes la acompañan y quienes no. El debate es saludable, pero debe darse con respeto y vocación de construcción".

La exdiputada se refirió a los legisladores que votaron a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: “Algunos argumentan que responden a sus gobernadores. Pero acompañar este acuerdo es inaceptable”. En ese punto recordó: "Con Macri pasó algo similar con la derogación de la Ley de Pago Soberano, pero ahora las políticas de Milei son más graves y antidemocráticas". Y advirtió: "Debemos discutir esto con los gobernadores. Si la macroeconomía nacional fracasa, las provincias sufrirán las consecuencias. Ningún beneficio puntual justifica este acuerdo".

Otro de los puntos que tocó Castro repudió con dureza el video institucional del Gobierno nacional por el Día de la Memoria: “Es el segundo año consecutivo que Milei adopta una postura negacionista. Esto va en contra de todo lo construido en materia de memoria, verdad y justicia”. En ello sumó “Las multitudinarias marchas en San Juan y todo el país muestran el repudio social a esta visión”. Y concluyó: "Milei sigue el camino que trazó desde el primer día. Las calles demuestran dónde están los argentinos que dicen 'no' a este revisionismo histórico".