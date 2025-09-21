Cuando falta prácticamente un mes para que se desarrollen las Elecciones Legislativas, la intendenta de Chimbas pasó por Es Lo Que Hay. En una entrevista con el periodista Gastón Sugo la jefa comunal habló de la interna del PJ, de la campaña electoral y de su gestión en el mencionado municipio.

Daniela Rodríguez, jefa de la Junta Departamental del Partido Justiciaslista de Chimbas, habló acerca de que su mario, Fabián Gramajo no encabece la lista de Fuerza San Juan de cara al 26 de octubre. En ese sentido aseguró que por más que en su óptica debería haber sido de otra forma, siempre estará acompañando a los tres candidatos.

“El diálogo te lleva a un consenso y eso a la verdadera unidad. Sigo sosteniendo que Fabián debería haber ido en primer término, pero eso no quiere decir que por ese motivo yo no vaya a trabajar en favor de esa lista”, aclaró.

En ese mismo orden se refirió al mal momento que pasó Gramajo, cuando no le permitieron ingresar a una actividad educativa en la Unión Vecinal del Barrio Santo Domingo. El ahora candidato a legislador nacional había denunciado en sus redes sociales que tanto él como su equipo fueron víctimas de violencia y amenazas.

“La campaña mostró cosas, aparecieron prácticas de la vieja política. Pregono mucho tener la política al servicio de la gente, creo que todos los políticos que somos contemporáneos debemos aprender de los que son más adultos pero renunciar a esas viejas prácticas. Eso me entristece, no quiero que asuste la política y le quiero dejar un mundo mejor a mis hijas. Me transgrede un montón como mamá”, sentenció.