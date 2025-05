Durante el operativo “San Juan Cerca” realizado este martes 13 de mayo en el departamento Rawson, el gobernador Marcelo Orrego aprovechó para referirse a las elecciones legislativas que se celebrarán este año. En declaraciones a la prensa, el mandatario señaló que el foco de la discusión debe estar en proteger los intereses de la provincia: “Yo me paro siempre del lado de San Juan”, afirmó.

Consultado sobre el calendario electoral, Orrego explicó que estas serán elecciones intermedias, con una duración más corta y sin primarias en el mes de octubre, lo que según él reduce la intensidad de la campaña.

“La gente hoy vive el proceso electoral con más pragmatismo y simplicidad”, sostuvo.

El gobernador recalcó que, en este contexto, el compromiso debe ser con la provincia y no con intereses partidarios: “A mí no me van a encontrar en otro lugar que no sea defendiendo los recursos de San Juan”, aseguró. También remarcó que su espacio político seguirá enfocado en ese objetivo, sin distracciones.

Con un mensaje directo, Orrego se dirigió a los sanjuaninos a pensar estratégicamente su voto y a participar con conciencia: “Lo que tenemos que mirar es cómo nos vamos a parar, como provincia, frente a las decisiones que vienen”, concluyó.