Tras conocerse la candidatura de Fabián Martín para diputado nacional en las próximas elecciones legislativas de octubre, surgió la incógnita de quien tomará su lugar en la Cámara de Diputados de San Juan en caso de que gane Martín. Quien lo reemplaza hasta abril será Enzo Cornejo y luego de ello, la cámara deberá votar por autoridades nuevas. Juan De la Cruz Córdoba es uno de los nombres que suena por su afinidad con el gobierno actual. Aunque no descartó la idea, mencionó que “no es un tema que tenga hoy en mi cabeza”.

De la Cruz Córdoba habló con Canal 13 San Juan, expresó que tiene sensaciones ambiguas con la candidatura de Martín en las legislativas ya que, “estoy convencido de que Fabián puede cumplir con un rol destacado en el cargo que ocupe. No tengo dudas que es el mejor candidato en San Juan. Por otro lado, como vice gobernador y compañero de fórmula de Orrego, hace un buen trabajo dentro de la Cámara de Diputados”.

“En caso de ser elegido, lo reemplaza el vicepresidente primero, segundo y alterno. Estas tres se eligen en la primera sesión ordinaria del año, que es en el mes de abril. Actualmente es Enzo Cornejo el vicepresidente y podría volver a ser electo. Nosotros lo elegimos a principio de 2024 y del 2025. No necesariamente cambian, pero sí podrían cambiar”.

Cuando se lo consultó por si aceptaría cubrir el cargo de presidente de la cámara dijo que no es algo que le quite el sueño. “No es un tema relevante en mi cabeza. Yo tengo que trabajar todos los días tratando de desempeñar de la mejor manera el rol que ahora me toca. Estoy contento por la confianza puesta en mí”.

Por último, el presidente del bloque Producción y Trabajo expresó que se llevan bien con el presidente del PRO, Cornejo. “En la cámara tenemos contactos diarios, vemos proyectos juntos con los otros 11 diputados del interbloque. Cada uno tiene sus temas individuales e independientes”.