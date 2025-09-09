“No habrá cambios de Gabinete, así como tampoco se cambiará el rumbo económico”, señaló una alta fuente cercana al despacho presidencial al medio Ámbito. La misma voz admitió que el oficialismo todavía no tuvo tiempo de analizar a fondo los errores que llevaron al revés en las urnas. Por lo pronto, se confirma que en diciembre Patricia Bullrich y Luis Petri dejarán sus cargos para asumir funciones legislativas.

Tras la segunda reunión de Gabinete del día, se definió la creación de una “mesa política nacional”, encabezada por el propio presidente Javier Milei e integrada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni. La misma debutará este martes a las 9.30hs, aunque las caras son todas pertenecientes al círculo primario del gobierno nacional.

En paralelo, el jefe de Gabinete convocará a una mesa de diálogo federal con los gobernadores, aunque resta saber si incluirá al bonaerense Axel Kicillof y si éste aceptará sumarse.

En cuanto a la mesa provincial, que hasta ahora tenía como referentes a Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo, se prevé una ampliación que incorpore a dirigentes de Las Fuerzas del Cielo, el espacio político de Santiago Caputo.

Ajustes sin cambios de nombres

Aunque algunos sectores especulaban con recambios ministeriales, en Balcarce 50 aseguran que no habrá modificaciones de nombres, aunque sí podrían redefinirse funciones. Guillermo Francos ganaría mayor protagonismo —ya en contacto directo con gobernadores, como lo hizo al felicitar a Axel Kicillof tras la elección—, y Santiago Caputo retomaría su papel de estratega compartido con los Menem.

El caso de Lule Menem genera ruido: involucrado en las escuchas que lo vinculan con presuntos pedidos de coimas, se mencionó la posibilidad de que dé un paso al costado. Sin embargo, cerca suyo descartan esa hipótesis.

Economía sin virajes

“La política económica no se cambia”, remarcan desde la Rosada, en sintonía con lo que publicó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “Nada va a cambiar. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario”.

El Gobierno admite la insatisfacción expresada en las urnas, pero niega que la derrota esté relacionada con el plan económico. Guillermo Francos reconoció que, aunque en lo macro la economía da señales de recuperación, esos avances todavía no se perciben en la vida cotidiana: “Es importante que lleguen a la gente, porque si no, la desconfianza se instala”.

Datos privados contradicen parte del optimismo oficial: la mayoría de los trabajadores registrados perdió poder adquisitivo frente a la inflación y, según el consultor Guillermo Olivetto, “el 70% de los argentinos llega con lo justo al día 20 del mes y vive como pobre intermitente”.

El conurbano bonaerense, donde el oficialismo sufrió su mayor golpe electoral, refleja ese malestar: el Estimador Mensual de la Actividad Económica cayó 0,7% en junio y se proyectan caídas también en julio y agosto. En paralelo, las ventas en comercios se desplomaron y las operaciones informales crecieron. Solo en agosto, la venta ilegal callejera en la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 10,3% respecto al mes previo, según la Cámara Argentina de Comercio.