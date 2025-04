Distribuidora Eléctrica de Caucete SA (DECSA), la empresa distribuidora de energía, le reclama a la Municipalidad de Caucete una deuda millonaria que asciende a casi $700 millones. Si el Ejecutivo que conduce Romina Rosas no responde, desde la firma adelantaron que irían por la vía legal.

La deuda millonaria que contrajo el municipio no es nueva, inclusive ya habría intentado realizar el pago de la misma, aunque la intención no prosperó. Es que la administración de Rosas accedió a un plan de pago de 18 cuotas el año anterior, pero no habría abonado ninguno de los desembolsos.

La deuda por alumbrado público que el municipio contrajo no es nueva. Una auditoría realizada en el último semestre del año anterior por el EPRE, arrojó que el monto ascendía a $465 millones, algo que hoy mencionan desde la empresa que es de $630 millones.

Al no haber cumplido el municipio con las obligaciones establecidas entre las partes, es que desde la empresa distribuidora de energía evalúan dos medidas que podrían aplicarse, según anticipa Daniel Castro, presidente de DECSA: una es ‘suspender el servicio eléctrico en algunas dependencias municipales’, mientras que la otra podría ser ‘demandar al municipio ante la Justicia’.

Por su parte, esta deuda ocasiona que DECSA contraiga complicaciones como es el de cubrir costos que impactan en el pago a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), los sueldos y sobre todo afrontar inversiones necesarias para mantener el sistema de alumbrado público para los vecinos del departamento.

Qué decía el informe del EPRE

En la auditoría realizada el año pasado, desde el EPRE mencionaban el conflicto entre las partes, aclarando las obligaciones del municipio y el derecho que el no pago de la deuda le daba a la empresa distribuidora de energía.

‘El E.P.R.E. ha notificado esta situación al Municipio, surgiendo la obligación de este de abonar el saldo consolidado de $ 465.186.616 a favor de D.E.C.S.A., estando facultada la Distribuidora a aplicar intereses desde la fecha de vencimiento del plazo para formalizar el acuerdo. Ante la falta de pago y vencido el plazo para acordar un plan, D.E.C.S.A. está facultada por Ley Provincial Nº 524-A para iniciar procedimiento ejecutivo judicial para el cobro de la deuda’.