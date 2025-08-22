Este viernes quedó definido el orden de los frentes y partidos que participarán de las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre en San Juan, jornada en la que se estrenará la Boleta Única como herramienta electoral.

El sorteo se llevó a cabo en la sede del Juzgado Electoral Federal, con la supervisión del secretario Electoral, Edgardo Benítez, y la presencia de los apoderados de cada fuerza. En una hoja tamaño A4 estarán incluidas todas las opciones que tendrán los votantes en el cuarto oscuro.

El orden de aparición en la Boleta Única será el siguiente:

Partido Libertario – Yolanda Agüero Cruzada Renovadora – Alfredo Avelín Nollens Hacemos San Juan – Emilio Baistrocchi Frente Fuerza San Juan – Cristian Andino Evolución Liberal – Sergio Vallejos Frente de Izquierda y Unidad – Cristian Jurado Frente Por San Juan – Fabián Martín Ideas de la Libertad – Gastón Briozzo La Libertad Avanza – Abel Chiconi

De esta manera, se avanza hacia una elección histórica, en la que la ciudadanía votará por primera vez con un formato unificado que busca simplificar el acto electoral y garantizar mayor transparencia en el conteo de votos.