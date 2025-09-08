Maximiliano Aguiar, titular de la consultora Acierto, dialogó vía Zoom con el programa “Todos Vivos” de Canal 13 para analizar el escenario político post- dura derrota de LLA en Buenos Aires, centrándose en las próximas elecciones legislativas en San Juan y el panorama nacional. "Hay que ver cómo funciona la campaña electoral de acá a octubre", expresó el analista político.

Acerca de los comicios en territorio local, Aguiar señaló que los dos principales contendientes son Por San Juan y Fuerza San Juan. Sin embargo, el consultor destacó que los resultados aún no son definitivos, ya que la campaña recién comienza. “Las campañas electorales están diseñadas para que la gente cambie su opinión, cambie su intención de voto”, afirmó el consultor.

Incluso añadió: “De acá a la elección de fines de octubre pueden pasar muchas cosas. De hecho, hay que ver en qué estado se encuentra el propio gobierno nacional en ese momento, porque el gobierno provincial mantiene una imagen más estable desde que comenzó su gestión”.

El analista político se refirió al “deterioro transversal en la imagen de la gestión de Milei”, señalando que esta situación hace que el gobierno nacional sea “más vulnerable a algunas otras situaciones que puedan caerse y que pongan en disputa la voluntad de muchos de ir a votar y que podrían mover el escenario político de un lado a otro”.

Aguiar también analizó el panorama a nivel nacional, donde se han celebrado 10 elecciones en 2025. El consultor destacó que el oficialismo provincial ha salido victorioso en 9 de ellas, demostrando un fuerte respaldo en las provincias. La única excepción fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la oposición, representada por La Libertad Avanza, se impuso en las urnas.

Aguiar concluyó que, si bien el escenario político es dinámico, el desempeño de los oficialismos provinciales ha sido contundente en la mayoría de los casos, a excepción de la capital del país.