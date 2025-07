En conversación telefónica, Jorge Salvador Abelín expresó en el programa de Canal 13, “Todos Vivos”, que, si bien está abierto a escuchar a dirigentes de otros partidos, la posibilidad de integrar un frente con el peronismo es prácticamente nula. El referente de Desarrollo y Justicia expresó: "No creo que nos sentemos a hablar con el justicialismo"

Luego, el dirigente comentó: "No creo, tengo pedidas unas visitas, no voy a decir el nombre porque soy discreto, pero tengo los principales nombres que serán candidatos de diferentes partidos. No me le niego a nadie a que hablemos y yo les diré la verdad en lo que pienso y a quién voy a apoyar y a quién no"

El experimentado dirigente señaló que la idea de Desarrollo y Justicia no es correr hacia un frente conformado por 15 partidos. "Acá hay que ver a los que realmente tienen votos, acá los sellos de goma ya no sirven", expresó.

Incluso añadió: "No quiero descalificar a nadie, no voy a hablar mal de nadie, pero uno tiene experiencia, tiene años de haber caminado San Juan entero. He hecho mil cosas, pero trabajando, visitando a la gente, y mi postura es por lo que uno demuestra lo que ha hecho con errores, porque me he equivocado en la vida, pero he hecho muchas cosas en beneficio de la gente, y eso lo que tienen que hacer los funcionarios, los diputados, los senadores: estar pendiente siempre de la gente", sostuvo.

Abelín cruzó a muchos potenciales candidatos acusándolos de no conocer las calles sanjuaninas, haciendo referencia a que no caminan los departamentos y que no se enteran de los problemas de la gente. Por otro lado, aseguró que él todavía tiene lazos en Chimbas, Capital, Rawson, que todavía lo reciben, lo escuchan, le piden una opinión.

El dirigente de Desarrollo y Justicia aseguró que él sigue caminando las calles sanjuaninas, visitando a los vecinos de todos los departamentos. Por lo tanto, conoce y está cerca de los problemas que tienen los sanjuaninos y sanjuaninas. "Yo sigo al lado de la gente, es mi forma de hacer política, pero hoy con otros dirigentes no pasa eso", expresó.

Por último, Abelín afirmó que no está detrás de ninguna candidatura y que hizo muchas cosas en beneficio de la gente, para volver a pedirles a los diputados, senadores y funcionarios que imiten su accionar.